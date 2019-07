Afslører stor nyhed

Skuespillerinden Anne Hathaway og hendes mand, Adam Shulman, venter deres andet barn.

Det afslører 36-årige Hathaway på sin Instagram-profil, hvor hun har delt et billede af sig selv, hvor babybulen tydeligt kommer til syne.

Her afslører hun også, at hun og ægtemanden har kæmpet for at blive gravide anden gang.

'Det er ikke til en film. Alt spøg til side. For alle, der går igennem fertilitetsproblemer og befrugtningshelvede, I skal vide, at det ikke var en lige linje ved mine graviditeter. Jeg sender jer ekstra kærlighed', skriver hun til billedet.

Hathaway og Shulman blev gift i september 2012 og blev i marts 2016 forældre til sønnen Jonathan Rosebanks.

Se også: Raser: - Det er så usselt!

Har ændret livsstil

I et interview ´med Shape Magazine har Anne Hathaway, der blandt andet er kendt fra filmen 'The Devil Wears Prada', tidligere fortalt, at hendes liv har ændret sig meget, siden hun blev mor for første gang.

- Før jeg fik min søn, der følte jeg et pres for hele tiden at udfylde min kalender. Hvis jeg ikke arbejdede, så følte jeg, at jeg spildte min tid, lød det fra skuespillerinden i interviewet.

- Nu ved jeg, at jeg er nødt til at planlægge pauser i mit år, og der er tidspunkter, hvor jeg bare ikke har mulighed for at arbejde, fordi det er vigtigere for mig at være hjemme med min søn.

Se også: Efter kun en måned: Nu er hun single igen

Anne Hathaway er dog glad for de ændringer, det har medført, at hun er blevet mor.

- Så jeg shopper en del mindre. Jeg laver en masse mere mad. Jeg læser mere. Jeg skriver mere. Jeg kommunikerer mere. Jeg prioriterer tid til flere ting, der er vigtige for mig, fordi jeg pludselig har mere tid, sagde hun i interviewet, hvor hun ligeledes fortalte, at hun har fravalgt alkohol i en længere periode for at kunne være der mere for sin søn.