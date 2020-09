Afviste sextilbud: - Jeg fortryder meget

Jane Fonda er efterhånden blevet 82 år.

Den verdensberømte skuespiller har altså levet et langt liv, og i et større interview med The New York Times fortæller hun blandt andet om en af sine største fortrydelser.

Den fandt sted for mange år siden, da hun fik chancen for en hyrdetime med ingen ringere end Marvin Gaye. Det afslører hun, da intervieweren indledningsvis spørger, om hun fortryder, at hun aldrig havde sex med Che Guevara.

- Nej, ham tænker jeg ikke på. En, jeg tænker på, og som er noget, jeg fortryder meget, det er Marvin Gaye. Han ville, men jeg ville ikke. Jeg var gift med Tom (Hayden, red.), siger hun og fortsætter:

- Jeg mødte en masse kunstnere, som jeg forsøgte at få til at lave koncerter for Tom, og en kvinde, der hjalp mig, introducerede mig til Marvin Gaye.

Fonda kunne have taget en tur i kanen med Marvin Gaye, men afviste ham, fortæller hun. Foto: Ritzau Scanpix

Det får intervieweren til spørge, om hans scorereplik inkluderede ordene 'sexual healing'.

- Jeg var trængende, men det gjorde han ikke, nej. Men jeg læste siden, at han åbenbart havde mit billede hængende på sit køleskab. Det fandt jeg først ud af, da han var død.

Jane Fonda fotograferet i 1967. Foto: Kobal/Shutterstock

Jane Fonda er blevet hædret med talrige store priser. Blandt andet to Oscars og syv Golden Globes.

Marvin Gaye døde i 1984 i en alder af 44 år.

Jane Fonda giver den gas i interviewet, hvor hun også fortæller, at hun har ikke bare en, men flere vibratorer.

- Jeg har en skuffe fyldt med vibratorer. Det er fantastisk, siger hun.