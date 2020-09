Alderen preller af på hende

Den 24. juli i år fyldte sangerinden og Hollywood-skuespilleren Jennifer Lopez 51 år.

Og det er nærmest umuligt at se, hvis man ikke lige ved det. Ud fra nogle af de sidste billeder verdensstjernen har lagt ud på sin Instagram, ser det nemlig ud, som om at alderen nærmest preller af på Jennifer Lopez. Og det er mange af hendes 131 millioner følgere på Instagram også enige i.

I går lagde Jennifer Lopez et bikini-billede ud på Instagram, hvor hun ligger på en strand og nyder sommerens sidste solstråler. Til billedet skriver Lopez:

'Jeg føler mig gylden. Jeg holder fast i de sidste øjeblikke af sommeren.'

Billedet er blandt andet blevet liket af den tidligere topmodel Heidi Klum samt mere end to millioner andre følgere.

En følger skrev følgende: '51 år. Hvor henne?'

En anden følger skrev med glimt i øjet: 'Hvis jeg ikke ser sådan ud, når jeg fylder 51, så smid mig væk.'

En tredje følger skrev 'Strand-gudinde. Nu er sandet velsignet'.

Det vrimlede simpelthen med positive kommentarer, der roste Jennifer Lopez for hendes ungdommelige og smukke udseende.

På vej med ny film

For to dage siden lagde Jennifer Lopez også et lille videoklip ud fra sin kommende film 'Marry Me', hvor hun i den kvindelige hovedrolle skal spille overfor Hollywood-skuespilleren Owen Wilson. Til opslaget skrev Jennifer Lopez følgende:

'Sæt kryds ved dagen. Filmen 'Marry Me' kommer i biograferne på selveste Valentins Dag'.

I filmen 'Marry Me', der som nævnt har premiere på Valentins Dag i februar måned til næste år, spiller Jennifer Lopez rollen som sangerinden Kat Valdez, der har planlagt at gifte sig med Bastian på selve scenen foran et stort publikum af fans. Men da Kat lige før bryllups-ceremonien finder ud af, at Bastian har været utro, beslutter hun sig i stedet for at gifte sig med Charlie (Owen Wilson), der er en ukendt fremmed, der står nede blandt publikum.