Alle detaljer om Lady Gagas vilde diamant

Den 32-årige sangerinde og skuespiller Lady Gaga var nattens helt store vinder.

Godt nok fik hun 'kun' statuetten for 'Bedste sang' og ikke for 'Bedste skuespillerinde' for sin præstation i 'A Star is Born', men hendes optræden med medspilleren Bradley Cooper blev showets helt store samtaleemne.

Skuespillere og presse havde frit udsyn til den enorme diamant, da sangerinden valsede ned ad den røde løber. Video: AP

Her er Oscar-øjeblikket alle taler om

Det samme var den gigantiske diamanthalskæde, som hun bar sammen med sin elegante Alexander McQueen-kjole med læderhandsker.

Den værdifulde diamant er kendt som Tiffany Yellow Diamond på imponerende 128,65 karat og hele 82 facetter. Den blev købt af Charles Louis Tiffany i 1877 for relativt beskedne 18.000 dollars - svarende til 118.415 kroner. Nu menes den gule diamant, der er blandt verdens største, at være knap 200 millioner dollars værd.

Audrey Hepburn i rollen som Holly Golightly i filmen 'Breakfast at Tiffany's' fra 1961. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge W Magazine blev den ellers sat til salg i 1972 i New York Times for fem millioner dollars (knap 33 millioner danske kroner). Der var ingen købere.

I forbindelse med Tiffany's 175 års jubilæum i 2012 blev fik diamanten en ny indfatning med 20 Lucida-diamanter, 58 brilliantslebne diamanter og yderligere 481 funklende sten.

Halskædens udseende er således meget anderledes end på billederne fra 1961, som kan ses herover.

Kun båret tre gange - i alt

Tiffany-diamanten, som den kendes som, er kun blevet båret af to andre kvinder før Lady Gaga.

Den første var diplomatfruen Mary Crocker Alexander Whitehouse, der havde den på til et Tiffany-bal i 1957. Den anden var den kendte skuespiller Audrey Hepburn, der bar den i forbindelse med lanceringen af den nu ikoniske film 'Breakfast at Tiffany's', der havde premiere i 1961.

Tiffany's grundlæggerens tipoldesøn Henry B. Platt giver Hepburn halskæden på. Foto: Getty Images

'Lady Gaga er den ultimative nyskabende regelbryder, og jeg er begejstret for, at hun vil bære den legendariske Tiffany Diamand på den røde løber for første gang, siden den blev opdaget for 141 år siden', lyder det fra Reed Krakoff, firmaet Tiffany & Co's kreative chef, i en pressemeddelelse.

Gagas stylister Sandra Amador og Tom Eerebout udtaler følgende i forbindelse med det ekstravagante smykkelån:

'Muligheden for at arbejde med sådan et fantastisk stykke designhistorie er en kreativ drøm, der går i opfyldelse. Der er så mange smykke juveler i verden, men den strålende Tiffany Diamant er fuldstændig exceptionel, hvilket er så passende til Lady Gaga'.

Det var første gang, at halskæden blev båret på den røde løber.