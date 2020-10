Alternativ valgkamp: Optræder halvnøgen

Den 25-årige model og skuespiller reland Basinger Baldwin optræder halvnøgen på Instagram i kampen for demokratiet

Den 25-årige model og skuespiller Ireland Basinger Baldwin har taget et usædvanligt skridt for at få de amerikanske vælgere til stemmeurnerne i forbindelse med det aktuelle amerikanske præsidentvalg i USA.

Tidligere i dag lagde Ireland Basinger Baldwin et opslag ud på Instagram, hvor hun på højst utraditionel vis med klistermærker på sine bryster opfordrer sine 628.000 følgere til at stemme ved det igangværende valg:

'At afgive sin stemme er cool. Og det er uforholdsmæssige størrelser på bryster også'.

På klistermærkerne står der i øvrigt: 'Jeg har allerede stemt'.

Artiklen fortsætter under billedet...

Den 25-årige Ireland, der er datter af Hollywood-stjernerne Kim Basinger og Alec Baldwin, har taget det usædvanlige billede i baghaven i sit hjem i Los Angeles. Hun lagde i øvrigt billedet ud på sin egen fødselsdag.

Om Ireland Bassinger Baldwins usædvanlige billede vil lokke flere amerikanere til stemmeurnerne er uvist. Men billedet har allerede fået mere end 42.000 likes.

Lidt senere lagde Ireland Basinger Baldwin også en video ud på Instagram, hvor hun sammen med sine veninder fejrer sin fødselsdag med at drikke tequilla.