'American Idol'-stjerne død

Nikki Sadler, født McKibbin, er død. Hun blev 42 år gammel.

Onsdag fik sangerinden en hjerneblødning, og lørdag valgte hendes mand, Craig Sadler, at slukke for respiratoren, der har holdt hende kunstigt i live, siden sygdommen ramte hende.

Det fortæller ægtemanden i et opslag på Facebook.

'Mit livs kærlighed, Nikki Sadler, fik en hjerneblødning onsdag. Hun ville allerede have forladt os, men hun er organdonor og er blevet holdt kunstigt i live for at gøre det muligt. Det burde ikke være en overraskelse for os. Selv mod slutningen giver hun,' skriver Craig Sadler blandt andet i opslaget.

Nikki Sadler blev kendt under efternavnet McKibbin, da hun deltog i den allerførste sæson af 'American Idol', hvor hun endte på en tredjeplads.

Det kastede en pladekontrakt af sig, som dog ikke mundede ud i noget album.

Hun har alligevel siden deltagelsen i programmet levet af at spille musik, men karrieren har også budt på nedture, som da hun i 2008 deltog i VH1-realityserien 'Celebrity Rehab', hvor hun modtog behandling for kokain- og alkoholmisbrug.

Det lykkedes dog for McKibbin at slippe ud af misbruget, og i det samme program mødte hun sin kommende mand, Craig Sadler.

Nikki McKibbin efterlader sig sin mand og en søn,Tristan Cola Langley, fra et tidligere forhold.