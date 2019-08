Amerikansk forfatter død

Den amerikanske forfatter Toni Morrison er død. Hun blev 88 år gammel.

Det oplyser udgiveren Alfred A. Knopf ifølge nyhedsbureauet AP.

Morrison døde mandag aften i New York på Montefiore Medical Center.

Hun modtog i 1993 den prestigefulde Nobelpris i litteratur. Det gjorde hun som den første sorte kvinde nogensinde.

Toni Morrisons bog 'Elskede' sikrede hende i 1987 en Pulitzer-pris for fiktion. Det er historien om en slavemors drab på sit barn for at spare det for en tilværelse som slave.

En af Toni Morrinsons helt store beundrere er den amerikanske talkshow-vært Oprah, der gang på gang har rost Toni Morrison for hendes forfatterskab og hendes store betydning for afroamerikanske kvinder. Hun har flere gange medvirket i Oprahs talkshow. Foto: PR Foto

Også bøger som 'Jazz' og 'Paradis' sikrede hende en stor læserskare verden over.

Hun nåede at skrive i alt 11 romaner i løbet af sin karriere, hvoraf den sidste blev udgivet i 2015.

Ud over at skrive bøger arbejdede hun også som redaktør for forlaget Random House i 19 år, hvor hun gav en række fremtrædende sorte forfattere mulighed for at udkomme.

I 2012 blev Morrison tildelt USA's største civile hædersbevisning, The Presidential Medal of Freedom, af præsident Barack Obama.