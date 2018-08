Amerikansk reality-stjerne død - blev 31 år

31-årige James 'L.B.' Bonner kendt fra det populære TLC-program 'My 600-lb Life', hvor overvægtige amerikanere kæmper for at smide en masse kilo, er fundet død.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt Fox News, The New York Daily News og TMZ.

The Lexington Police Department bekræfter overfor medierne, at de torsdag morgen lokal tid blev kaldt ud til Bonners hjem i Californien. Her blev han angiveligt fundet død.

Politiet vil dog ikke give yderligere informationer om Bonners død på nuværende tidspunkt, men de mener ikke, at der er noget mistænkeligt ved dødsfaldet.

- Mens vi venter på obduktionsrapporten i forbindelse med hr. Bonners død, leder vi ikke efter nogle personer eller mistænkte i forbindelse med vores arbejde med sagen, lyder det fra politiet i en erklæring.

Var fan-favorit

På Facebook bekræfter TLC ligeledes dødsfaldet.

'James LB Bonner, som har været med i 'My 600-lb Life', er desværre gået bort', lyder det i udtalelsen fra TLC.

'I programmet så seerne LB kæmpe med overvægt som følge af en tragisk ulykke, som kostede ham højre ben. Selvom han engang vejede over 300 kilo, så hjalp LB's dedikation og hårde arbejde ham til at komme ned under 100 kilo', lyder det videre.

I udtalelsen lægger TLC vægt på, at Bonner var meget vellidt blandt fans af programmet.

'Hans væsen og stædighed, som er blevet vist gennem hans historie, gjorde hurtigt LB til en favorit blandt fans. TLC er meget kede af at høre om hans død og er beærede over, at vi har kunnet fortælle hans ærlige og modige historie på 'My 600-Lb Life'.

Her ses Bonner, som han så ud, da han deltog i programmet. Foto: Privatfoto

Bonner blev kun 31 år. Foto: Privatfoto

Tabte mange kilo

Efter Bonner mistede sit ben i en trafikulykke tilbage i 2013, blev han ramt af en svær depression, som gjorde, at han begyndte at overspise og drikke alkohol.

Efter et par år vejede han over 290 kilo, og han besluttede sig derfor for, at han ville forsøge at ændre sit liv ved at deltage i TLC-programmet.

I programmet lykkedes det ham at tabe 130 kilo, og han tabte endnu mere i den efterfølgende tid. Da han blev fundet død, vejede han angiveligt under 100 kilo.

På opslaget herunder kan du se Bonners vilde forvandling, som han selv tilsyneladende var meget stolt af:

På reality-stjernens Facebook-side strømmer det lørdag morgen ind med hilsner fra hans mange fans.

- Mit hjerte er knust. Hvil i fred, Bonner. Du var en inspiration for så mange mennesker, og du vil virkelig blive savnet, skriver en kvindelig fan.

- Jeg er i chok. Han var altid så positiv, og han var en af de få, jeg kunne lide fra showet. Hvil i fred, LB! Du er elsket, fortsætter en anden.

