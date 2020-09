Amerikansk sanger død med coronavirus

Sangeren Bruce Williamson, der især er kendt fra The Temptations, hvor han var forsanger i en længere periode, er mandag død i sit hjem i Las Vegas.

Bruce Williamson døde, mens han kæmpede mod coronavirus.

Han blev 49 år.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt TMZ.

Her ses gruppen med den tidligere præsident George W. Bush. Foto: Mandel Ngan/Ritzau Scanpix

I et rørende opslag på Facebook bekræfter hans søn, der også hedder Bruce, Williamsons død.

'Der er ingen ord i verden, der kan beskrive, hvordan jeg føler lige nu. Jeg elsker dig, far. Tak for at være fantastisk. Tak for at være kærlig. Tak for at være den, du er. Jeg beder til Gud om, at vi vil møde hinanden igen', skriver han og afslutter med de rørende ord:

'Jeg elsker dig, far. Hvil i fred kong Williamson.

Bruce Williamson var forsanger i The Temptations fra 2006 til 2015 og var dermed ikke et af de oprindelige medlemmer af gruppen, der talte David Ruffin, Melvin Franklin, Paul Williams og Eddie Kendricks. Williamson har dog alligevel været med til at synge flere af gruppens hits som 'My Girl' og 'The Way You Do the Things You Do' på scenen.

Efter Bruce Williamson forlod The Temptations i 2015, dedikerede han sit liv til at synge soulmusik, hvilket han havde gjort, siden han var barn.

- Jeg gav aldrig op på drømmen om at være en Temptation, sagde han i den forbindelse:

- Men jeg ville ikke være en imitation eller en, der imiterede mine forgængere. Jeg ville være mig selv, sagde han videre.

Siden optrådte han meget i Las Vegas, hvor han også boede indtil sin død.