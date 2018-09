Amerikansk skuespiller død: Dræbt af politiet

Den amerikanske skuespiller Vanessa Marquez, der er mest kendt for sin rolle som Wendy Goldman i den populære NBC-serie 'Skadestuen', er død - 49 år gammel.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt CNN, der har fået det bekræftet af myndighederne.

Vanessa Marquez skulle angiveligt være blevet skudt af en politibetjent, fordi vedkommende troede, at hun var ved at trække en skarpladt pistol. Det viste sig dog senere at være en luftpistol.

Her ses Vanessa Marquez i 'Skadestuen'. Foto: NBC

Mentale problemer

Politiet blev i torsdags kaldt ud til skuespillerens lejlighed i Californien for at tjekke til Vanessa Marquez, der de seneste år har kæmpet med spiseforstyrrelser og andre mentale probelmer.

Til at begynde med identificerede politiet den dræbte som en 49-årig latinamerikansk kvinde, men senere er det blevet bekræftet, at der er tale om Vanessa Marquez.

Ifølge de amerikanske medier havde skuespilleren fået en form for anfald, da politiet og en psykolog ankom til hendes hjem torsdag.

De forsøgte længe at berolige hende, men til sidst skulle hun angiveligt have mistet besindelsen og trukket en luftpistol.

Derfor åbnede politibetjenten ild mod hende.

Fik hurtig hjælp

Selvom Vanessa Marquez hurtigt modtog livreddende førstehjælp og straks blev fragtet til hospitalet, stod hendes liv ikke til at redde.

Hun døde af sine kvæstelser på hospitalet kort tid efter.

- Det er chokerende. Virkelig forfærdeligt. Jeg er utrolig ked af det, der er sket. Det lyder som en frygtelig, frygtelig misforståelse, siger Mark Swaine, der er nabo til Vanessa Marquez, til det lokale medie ABC7.

Udover sin rolle i 'Skadestuen' har Vanessa Marquez blandt andet også medvirket i 'Seinfield' og 'Melrose Place'.