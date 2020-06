Amerikansk skuespiller dræbt: Nu bliver politiet sagsøgt

Vanessa Marquez blev i 2018 skudt og dræbt af politiet, og nu vil hendes mor, Delia McElfresh, have rettens ord for, at politiet ikke handlede korrekt i situationen.

Derfor har hun onsdag sagsøgt South Pasadena og byens politiafdeling. Det skriver flere amerikanske medier - heriblandt CNN og Los Angeles Times.

Anklagemyndigheden i byen kom i marts frem til, at der ikke var grund til at starte en sag mod betjentene, der ifølge anklagemyndighedens vurdering havde handlet efter bogen.

Det er Delia McElfresh dog ikke enig i, og derfor vil hun nu have retten til at vurdere sagen.

Vanessa Marquez var en fast del af de første tre sæsoner i 'Skadestuen'. Foto: NBC

Skudepisoden skete, da politiet blev kaldt ud til Vanessa Marquez' lejlighed for at tjekke til skuespillerinden, der længe havde kæmpet med mentale problemer.

Her gik de ind i lejligheden og fandt hende i soveværelset, hvor hun havde fået et anfald. Politiet og en psykolog fik talt med hende og skulle have oplyst hende om, at de ville tvangsindlægge hende.

Det fik hende angiveligt til at miste besindelsen og tage en pistol op fra sin taske, hvorefter hun blev skudt af politiet. Senere viste det sig, at der blot var tale om en luftpistol.

Hun modtog efterfølgende førstehjælp og blev kørt på hospitalet, hvor hun døde af sine kvæstelser.

Unødvendig adfærd

Advokaterne mener ifølge Los Angeles Times, at politiet blandt andet ikke havde en lovlig grund til at fjerne Vanessa Marquez fra hjemmet for at få hende tvangsindlagt.

Ifølge dem var der masser af muligheder for at få klaret situationen stille og roligt, men politiet valgte i stedet at rykke talstærkt ind i bygningen.

Da hun blev skudt, 'havde hun ikke front mod betjentene, betjentene var i en sikker afstand fra hende, og ingen var i fare for at dø eller komme alvorligt til skade', lyder dokumenterne ifølge Los Angeles Times.

- Det er præcis den form for dødbringende og unødvendig adfærd af politiet, der har medført, at så mange her i landet nu råber op for at få politireformer, siger Vick Sarmiento, der er en af advokaterne for Delia McElfresh, ifølge CNN.

Vanessa Marquez, som især er kendt for sin rolle som Wendy Goldman i 'Skadestuen', blev 49 år gammel.