Amerikansk tv-stjerne er i Danmark

'According to Jim'-skuespilleren Jim Belushi er på besøg i den danske hovedstad

Den efterhånden 65-årige amerikanske tv-stjerne Jim Belushi er for tiden på besøg i den danske hovedstad, København.

Det afslører han selv på Instagram, hvor komikeren søndag aften lagde et billede op fra Kongens Nytorv, hvor han hviler sig op ad glasmontrerne, der pryder metrostationen, imens han kigger på Magasin.

Jim Belushi har talrige roller på cv'et. Deriblandt i 'Saturday Night Live', 'En russer rydder op i Chicago', den nye 'Twin Peaks' samt 'Gang Related', hvor også den afdøde rapper Tupac Shakur figurerede.

Alt om Twin Peaks: Så er kaffen fandens god igen

Bedst er han dog nok kendt for sin hovedrolle i serien 'According to Jim', som fik otte sæsoner i perioden 2001 til 2009. Hans bror, John Belushi, blev verdenskendt gennem filmen 'Blues Brothers' fra 1980 inden sin alt for tidlige død i 1982. Dengang var broderen John Belushi blot 33 år.

Jim Belushi i rollen som Jim i 'According to Jim'. Foto: Touchstone/Abc/Kobal/Shutterstock

Jim Belushi driver i dag virksomheden Belushi's Farm, hvor han fordelt på 93 hektar jord dyrker medicinsk cannabis. I sidste uge var han derfor i Amsterdam, hvor han talte om fordelene ved cannabis.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Jim Belushi til besøget i København.