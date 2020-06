Angelina løfter sløret: Derfor skred jeg

Som en A-liste skuespiller i Hollywood er hele verdens øjne rettet mod en, og især når man finder sammen med en lige så kendt skuespiller. Sådan var det i hvert fald for 'Brangelina', Angelina Jolie og Brad Pritt, der fandt sammen tilbage i 2004.

Det sendte chokbølger verden over, da det celebre par annoncerede tilbage i 2016, at de gik hver til sit.

Fans tror ikke deres egne øjne: Går AMOK over billeder

Artiklen fortsætter under billeder...

Det var Angelina Jolie, som ansøgte om skilsmisse fra Brad Pitt. Foto: AP

Løfter sløret

Med seks fælles børn, tre adoptiv og tre biologiske, har det tidligere par holdt kortene om skilsmissen tæt ind til kroppen. Men nu løfter den Angelina Jolie sløret for, hvorfor hun gik fra eksmanden Brad Pitt.

Se også: Nu bryder adoptivsønnen tavsheden for første gang

- Jeg blev separeret for min families ve og vel. Det var den rigtige beslutning. Jeg fortsætter med at fokusere på deres healing, fortæller den 45-årige skuespiller til det britiske Vogue om sine seks børns healing.

Selv har parret holdt medierne ude af skilsmissen, men mange rygter har floreret.

Skuespiller raser: I skal ikke have ondt af mig

Udnyttet

- Der er nogen, som har udnyttet min stilhed, ligesom børnene har måtte læse løgne om dem selv i medierne, men jeg minder dem om, at de kender deres egen sandhed og deres egne meninger, fortæller hun til det britiske medie.

Artiklen fortsætter under billedet...

Angelina sammen med to af deres seks børn. Foto: All Over Press

- Det er seks meget modige og meget stærke unge mennesker, forklarer den stolte mor om sin og eksmandens fælles børn.

Se også: Skilsmissestriden fortsætter: Vred Angelina revser Pitt

Søgte om skilsmisse

Tilbage i 2016 lød det, at en advokat for 41-årige Angelina Jolie bekræftede over for Sky News, at skuespillerinden ville skilles fra manden.

I en udtalelse fortalte advokat Robert Offer, at beslutningen var taget 'af hensyn til familiens ve og vel'.

Artiklen fortsætter under billede...

Jolie løfter dynen til sit og Pitts ægteskab

Jolie løfter dynen til sit og Pitts ægteskab

Faldt for hinanden til film-optagelser

Angelina Jolie og Brad Pitt var sammen i 12 år.

De mødte hinanden under optagelserne til filmen 'Mr. & Mrs. Smith' i 2004. Dengang var Brad Pitt stadig gift med 'Venner'-stjernen Jennifer Aniston, men de blev skilt i 2005 efter syv års ægteskab.

Kort tid efter bruddet med Aniston bekræftede Brad Pitt, at han og Angelina Jolie var et par.

Se også: Her er Angelina Jolies nye job

Angelina har tidligere fortalt i et interview med New York Times, at hun faldt for Brad, mens de to indspillede 'Mr. & Mrs' Smith'.

Med henvisning til at lade børnene se action-filmen siger hun til avisen:

- Ikke mange mennesker får mulighed for at se en film, hvor deres forældre blev forelsket, lød det fra skuespillerinden.

Angelina Jolie og Brad Pitt blev forlovet i 2012 og blev gift i deres hjem i det sydlige Frankrig i august 2014. De var dermed gift i to år, før lykken brast.

Angelina Jolie har været gift to gange tidligere - til skuespillerne Johnny Lee Miller og Billy Bob Thornton.