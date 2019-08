Angie Bowie: Jeg blev bedøvet og voldtaget

David Bowies ekskone Angie Bowie har afsløret en voldsom hændelse, hun var udsat for i sine unge dage. Før nu.

Den tidligere model, der er 69 år, var 24, da hun blev bedøvet og voldtaget.

Ifølge Angie Bowie, der på daværende tidspunkt var gift med David Bowie, havde to mænd proppet noget i hendes Coca-Cola, og hun vågnede senere op og kunne se, at de stod over hende.

Angie Bowie var gift med de afdøde sanger fra 1970 til 1980.

- Jeg fortalte det aldrig til David. Jeg gav ham aldrig dårligt nyt. Det var ikke min opgave, siger hun til Sunday Mirror.

- Han ville ikke have kunnet håndtere sådan noget. Jeg lærte bare at blokere for det. Jeg ignorerede det, fortsætter hun.

Kollapsede

Voldtægten skete i New York, imens David Bowie indspillede musik i Philadelphia.

- De andre fra kontoret og jeg tog til 82 Club. Jeg drak ikke, og jeg tog ikke stoffer. Resten drak. Jeg fik en Coca-Cola i baren og skulle til at gå ned for at sidde ved de andre. Jeg opdagede ikke to med sydamerikansk udseende proppe noget i min drink. Jeg kollapsede, og mændene tog mig til Seville Hotel i New York og voldtog mig, siger hun.

Hun husker stadig tydeligt øjeblikket, hvor hun vågnede op og så, hvad der var sket.

- Min kjole, som var en gennemsigtig gul, var gennemvædet af blod.

David Bowie, da han optrådte på Roskilde Festival 1996. Foto: Claus Lunde

Træt af at slå

Ifølge Angie Bowie tænkte hun på sin far, der kæmpede i Anden Verdenskrig, og det inspirerede hende til at slå fra sig.

- Jeg kunne huske, hvad han sagde til mig, og jeg begyndte at slå dem. Til slut, da jeg var træt af at slå, gik jeg nedenunder og mod 82 Club, hvor min chauffør Tony Massia stod ved siden af bilen.

Selv i dag husker hun oplevelsen tydeligt, og hun mener selv, at de to mænd slap billigt.

- Har overgrebet nogensinde påvirket mig? Ja. Ikke det fysiske, for jeg var bevidstløs, og jeg husker ikke en skid. At give dem bank? Det var ren nydelse. Hvis jeg havde haft et skarpere instrument, ville jeg have gjort en del mere, siger hun køligt.

Angie Bowie fortæller, at hun aldrig politianmeldte hændelsen. David Bowie døde 10. januar 2016 i en alder af 69 år.