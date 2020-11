Angriber popstjerne: - Han er ikke en rigtig mand

Sangeren Harry Styles er kommet under beskydning, efter det er kommet frem, at han optræder på forsiden af magasinet Vogue iført kjole. Heldigvis kan Styles hygge sig med, at flere kendisvenner nu kommer ham til undsætning.

Inde i bladet findes der flere kjolebilleder, og det pisser folk af. Forfatteren Candace Owens mener, at Styles er indbegrebet af 'den konstante feminisering af vores mænd', skriver hun på Twitter og tilføjer:

'Bring de rigtige mænd tilbage'.

Første nogensinde

Den konservative kommentator Ben Shapiro er enig.

'Enhver, der foregiver, at det ikke er en folkeafstemning om maskulinitet for mænd at iføre sig fluffy kjoler, de behandler dig som en komplet idiot', skriver han.

Blandt Harry Styles-støtterne er model- og skuespiller Jameela Jamil, der mener, det er noget vås.

'Harry Styles er rigeligt mand, for mandighed er, hvad du vil, det skal være. Ikke hvad nogle usikre, giftige, kvindehadende, homofobiske pikhoveder besluttede for hundredvis af år siden. Han er 104 procent perfekt', skriver hun.

Skuespilleren Zach Braff, der særligt er kendt for sin rolle som J.D. i serien 'Scrubs', mener det samme.

'Hele vores liv er drenge og mænd blevet fortalt, at de skal være mandige. Livet er kort. Vær hvad fuck du vil'.

Harry Styles er den første mand nogensinde, der har forsiden for sig selv, og han har selv udtalt sig om photoshootet.

- Som barn var jeg helt klart vild med flotte kjoler, siger han til Vogue, mens han fortæller om en episode fra sin barndom, hvor han havde strømpebukser på til en skoleforestilling.

- Jeg kan huske, det var skørt for mig, at jeg havde strømpebukser på, og det er måske der, det hele startede, siger han.