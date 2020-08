Anholdt for at gå i g-streng

Det kan blive en ubehagelig oplevelse at være iført en bikini med g-strengs-trusser. Det måtte den amerikanske luftakrobat Sam Panda sande, da hun søndag blev anholdt af to politibetjente og lagt i håndjern på den berømte strand Myrtle Beach i staten South Carolina.

Det var en anden kvinde på stranden, der havde tilkaldt politiet, fordi hun mente, at Sam Panda i sine g-strengs-trusser overtrådte strandens regler med henblik på påklædning.

Det skriver flere medier heriblandt Newsweek og TMZ

Sam Panda var meget utilfreds med, at hun var blevet anholdt på grund af sine g-strengs-trusser. Foto: Facebook/Sam Panda.

Dagen efter anholdelsen lagde Sam Panda også en 20 minutter lang video ud på sin Facebook-profil, hvor man kan høre hende diskutere strandens 'nøgen-regler' med de to betjente, der netop havde lagt hende i håndjern. Til opslaget skrev Sam Panda følgende:

'Altså bare for lige at gøre det hele klart. En kvinde tilkaldte politiet på grund af min bikini. Sådan startede det hele. En eller anden 'Karen' besluttede, at min krop var krænkende for hende. Hermed viste hun sin egen datter, at hendes krop en dag kan føre til, at hun selv bliver arresteret. Hendes krop kan blive grunden til, at et røvhul af en voksen mand misbruger hende. Hendes krop er forkert.'

I et andet opslag på Facebook uddybede Sam Panda, hvad hun mente om den amerikanske kvinde, der havde meldt hende til politiet. Kvinden var i øvrigt sammen med sin unge teenagedatter på stranden, mens Sam Panda var sammen med en veninde.

'Hvis du er en kvinde, og du bestemmer dig for at tilkalde politiet på grund af andre kvinder og deres kroppe på en strand foran din egen teenagedatter - så har du tilladt, at en kvinde med en vægt på 52 kilo bliver aggressivt slæbt væk og lagt i håndjern. Du har tilladt, at to kvinder offentligt bliver kaldt billige tøser udelukkende på grund af deres badetøj.'

Således skriver Sam Panda og fortsætter:

'Men værst af alt, så har du vist din egen datter, at hendes krop er noget, som hun skal skamme sig over, og at hun kan blive anholdt på grund af sin egen krop. Du har vist hende, at en mand kan skade en kvinde udelukkende på grund af den måde andre betragter hendes krop. Du har objektiviseret en kvindelig krop, der ikke tilhører dig. Og du har vist din datter, at sådan en handling er acceptabel. Du burde skamme dig'.

Her kan man se Sam Pandas g-strengs-trusser, der startede al balladen. Foto: Facebook/Sam Panda.

Mens de to betjente diskuterede strandens regler for nøgenhed med Sam Panda, der var lagt i håndjern, kom en overordnet politichef også til stede. I videoen kan man blandt andet høre Sam Panda sige:

- I har simpelthen anholdt mig for at være iført en g-streng.

Hertil svarer en betjent ved navn Kyle Dick.

- Ja. Men også på grund af din opførsel.

Ifølge People fremgår det på Myrtle Beachs hjemmeside, at det ikke er tilladt at være iført g-streng. Men de specifikke nøgen-regler, som politiet citerer i videoen nævner ikke noget om g-streng. Her fremgår det imidlertid, at det ikke er tilladt at være iført badetøj, hvor man kan se de mandlige eller kvindelige kønsorganer. Det samme gælder for kønshår samt baller, anus og kvindelige bryster.