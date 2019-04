Anholdt for drab på rapper

Politiet i Los Angeles har arresteret en mand, der mistænkes for at have skudt og dræbt rapperen Nipsey Hussle.

Den anholdte, 29-årige Eric 'Shitty' Holder, blev tirsdag pågrebet i L.A.-bydelen Bellflower, der ligger 30 kilometer fra en tøjbutik, hvor Hussle blev dræbt søndag.

Hussle og Holder kendte hinanden i forvejen, og de to mænd havde tilsyneladende en uoverensstemmelse, oplyser politiet.

- De havde et skænderi, og Holder kom tilbage med en pistol og åbnede ild, siger politichef Michael Moore på et pressemøde.

To andre mænd blev såret i forbindelse med skyderiet.

Den 33-årige rapper Nipsey Hussle.

Los Angeles-borgmester Eric Garcetti og politichef Michael Moore. Foto: AFP

En obduktionsrapport, der blev offentliggjort mandag, viser, at rapperen blev ramt af skud i hoved og torso, skriver Associated Press.

- Det har været nogle hårde dage for byen, siger borgmester Eric Garcetti og tilføjer, at Nipsey Hussle var en kunstner, 'der havde berørt mange menneskers liv'.

Grammy-nomineret

Hussle med det borgerlige navn Ermias Asghedom udkom i 2018 med sit første studiealbum, 'Victory Lap', der udløste en Grammy-nominering.

Han har arbejdet sammen med navne som Drake, 50 Cent, Kendrick Lamar, Snoop Dogg og Tyga. Han er desuden kendt for at have stiftet pladeselskabet 'All Money In'.

Hussle blev dræbt foran sin tøjbutik, The Marathon. Foto. AFP

Hussle efterlader sig to børn og en kæreste. Foto: AFP

Hussle efterlader sig to børn og en kæreste.

En mindehøjtidelighed for den afdøde rapper mandag udløste et større drama, da der blev affyret skud.

Flere personer blev alvorligt kvæstede som følge af den panik, der bredte sig efter skuddene, da de er blevet trampet på af de øvrige deltagere.