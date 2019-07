Anholdt for grov vold

Den amerikanske rapper ASAP Rocky stod lørdag på scenen på odenseanske Tinderbox.

Siden gik turen videre til Sverige, hvor han gav koncert tirsdag på Stockholm Stadion.

Og noget tyder på, at han kommer til at tilbringe lidt mere tid i det svenske, end han oprindeligt havde forestillet sig.

Onsdag morgen blev han nemlig anholdt i den svenske hovedstad. Det skriver Aftonbladet.

Det skyldes, at han søndag aften var involveret i et gadeslagsmål, hvor han er mistænkt for at have udøvet grov vold.

Ifølge anklagemyndigheden er i alt fire personer - tre personer fra ASAP Rockys entourage foruden ham selv - anholdt.

- Denne kunstner er en af de tre, der mistænkes for grov vold, lyder det fra Fredrik Karlsson ifølge den svenske avis.

Den sidste anholdte er 'kun' mistænkt for såkaldt almindelig vold.

De fire kan risikere at sidde frihedsberøvede ind til lørdag.

- Senest lørdag klokken 12 skal jeg beslutte, om de skal tilbageholdes, og vi får vel se, om vi behøver helt frem til lørdag for at afgøre det, tilføjer han.

Ifølge anklageren blev de fire mænd anholdt, fordi der var risiko for, at de ville forsøge at flygte fra landet.

ASAP Rocky skulle efter planen have spillet i Oslo i aften.

Selv mener den 30-årige rapper - måske ikke overraskende - at han er uskyldig.

Han har lagt flere klip op på sin Instagram-profil, hvor han viser, hvad han mener, er baggrunden for slagsmålet.

'Så et par enkelte stofmisbrugere er ikke fans af mig. Vi kender ikke disse fyre, og vi ville ikke have nogen problemer. De forfulgte os fire blokke, og de klaskede piger i røven, der kom forbi', lyder forklaringen.

Hans svenske advokat Fridag Wallin har ingen kommentarer til sagen.

ASAP Rocky har i det hele taget været i vælten på det seneste. Fredag skulle han have åbnet belgiske Vestiville, der endte med at blive aflyst, fordi hverken rapperen eller myndighederne kunne stå inde for sikkerheden på festivalen, der er blevet døbt Fyre 2.0 med henvisning til den totalt fejlslagne festival fra 2017, som du kan læse mere om HER.

