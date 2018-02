Meddelelsen i dag om at 'Friends-stjernen Jennifer Aniston og hendes mand, Justin Theroux, skal skilles efter bare to et halvt års ægteskab, kom som noget af et chok for alle.

Parret har været mere end gode til at holde gode miner til slet spil - og så sent som i sidste uge nævnte Aniston intet om det i et interview med den lesbiske talkshow-vært Ellen DeGeneres, selvom skilsmissen har været en realitet siden efteråret.

Se også: Megakendisser opkalder høns efter sig

Der var ellers rig mulighed for at udbasunere nyheden for DeGeneres, der var meget interesseret i Anistons værdi på det lesbiske marked.

Jennifer Aniston og Justin Theroux er ikke sammen længere. Foto: All Over Press

Tv-værten fiskede ved at nævne, at Aniston tydeligvis havde været uhyre populær hos kvinderne dengang i 90'erne, da 'Friends' blev optaget

Se også: 'Venner'-stjerne sagsøgt: Stjal vand

- Det var de. Men hvordan får i piger styr på det. Hvad er ledetrådene?

DeGeneres: - De gør det ikke tydeligt på den måde. Det ville være ulækkert bare at stå og stirre på en eller anden.

Aniston leende: - Jeg ved ikke, hvordan det fungerer.

DeGeneres: - Jeg ved det heller ikke. Flirte lidt, måske. Men jeg tror, piger var varme på dig. Men det er for sent nu.

'Yeah', svarede Jennifer Aniston.

Få dage efter kom meddelelsen, at hun skulle skilles fra sin mand.

Det er Jennifers anden skilsmisse. Tidligere var hun gift med Brad Pitt.

Slut for Kendis-par: Skilt for fjerde gang