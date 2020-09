Anita Lindblom er død

Den svenske skuespiller og sanger Anita Lindblom, der nok mest er kendt for sangen 'Sånt er livet', er død - 82 år.

Anita Lindblom døde 6. september efter kort tids sygdom. Det bekræfter hendes søn Jörgen Lindblom over for Aftonbladet.

Anita Lindblom fik sit gennembrud i 1956, da hun udgav albummet 'Ljuva ungkarstid'.

Fem år senere udgav hun hittet 'Sånt er livet', der er en svensk coverversion af Roy Hamiltons sang 'You can have her'.

I årene 1962-1975 havde Anita Lindblom 27 sange på Svensktoppen.

- Hun var meget stolt af sin karriere og var meget glad for klip, der endte på YouTube. For eksempel på tysk og fransk tv, siger Jan Göransson, pressechef ved det svenske filminstitut.

- En af hendes sidste optrædener som kunstner var på homoklubben Trocadero i Malmø, hvor hun optrådte med dragshow-kunstnere i slutningen af 70'erne, inden nogen anden svensk kunstner gjorde det, tilføjer Jan Göransson, der har kendt Anita Lindblom i 16 år.

Anita Lindblom bosatte sig i 1970'erne i Frankrig. Hun vendte dog med jævne mellemrum hjem til Sverige for blandt andet at medvirke i film.

Hun er således på rollelisten i film som 'En kärlekshistoira' og 'Rännstensungar' fra 1974.

Få år efter at have medvirket i sidstnævnte trak hun sig tilbage fra rampelyset.