Anklage mod kendt instruktør: Han sexmisbrugte mig, mens jeg legede med legetøj

For første gang stiller Dylan Farrow op til interview om det sexmisbrug, hun hævder at have været udsat for af sin adoptivfar, filminstruktøren Woody Allen. Det skriver Huffington Post.

32-årige Dylan Farrow blev adopteret af Allens ekskone skuespilleren Mia Farrow i 1985 og siden også af Allen i 1991.

Ifølge hende var hun bare syv år gammel, da hun blev seksuelt misbrugt af den kendte instruktør i morens hjem i Connecticut.

- Jeg blev ført til et lille rum på loftet. Han bad mig om at ligge på maven og lege med min brors legetøjstog, der var stillet op, og han satte mig bag mig i døråbningen. Og mens jeg legede med toget, blev jeg seksuelt misbrugt, fortæller Dylan Farrow i et interview med 'CBS This Morning'.

- Som syvårig ville jeg sige, at han rørte ved mine personlige dele. Som 32-årig: Han rørte ved mine skamlæber og vulva, tilføjer hun.

Woody Allen fotograferet med datteren Dylan Farrow. Foto: All Over

Det er ikke første gang, at Dylan Farrow beskylder sin kendte far, som hun dog ikke længere har kontakt med, for at have misbrugt hende.

I 2014 fortalte hun om misbruget i et indlæg i The New York Times, men det er første gang, at hun har stillet op til et interview. Det skyldes, at hun er blevet meget inspireret af den såkaldte MeToo-bølge, hvor kvinder over hele verden har fortalt om seksuelle overgreb og krænkelser.

82-årige Woody Allen har hårdnakket afvist alle anklager.

I interviewet fortæller Dylan Farrow, hvordan hendes far med jævne mellemrum gjorde ting, der gjorde hende ubehageligt til mode så som at røre hende ustandseligt, stikke sin finger i munden på hende og placere hendes hoved i hans skød, før han til sidst forulempede hende på loftet.

- Jeg troede, det var sådan, fædre viste deres døtre kærlighed. Men hvad han gjorde ved mig på loftet, føltes anderledes. Jeg kunne ikke holde det hemmeligt længere, skrev han i indlægget i avisen.

- Han plejede at følge efter mig. Han bad mig ofte om at komme ned i sengen til ham, når han kun havde undertøj på, og nogle gange havde jeg også kun undertøj på.

Woody Allen og Mia Farrow fandt sammen i 1979, men gik fra hinanden i 1992, da det gik op for hende, at Allen havde en affære med den dengang 21-årige Soon-Yi Previn, som Farrow adopterede i 1978.

