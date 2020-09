Anklager fotograf for seksuelt overgreb

Supermodel og skuespiller Emily Ratajkowski anklager fotografen Jonathan Leder for et seksuelt overgreb. Han nægter alt

I et brev til mediet The Cut skriver supermodellen Emily Ratajkowski om sin oplevelse med fotografen Jonathan Leder, da hun var 20 år gammel.

Modellen fortæller, at hun netop var begyndt på arbejdet foran kameraet, var hun taget til fotografens hus for at være med i et ubetalt photoshoot, der skulle hjælpe hende med at bygge sin portfolio op.

Her følte hun sig godt tilpas, da hun efter eget udsagn poserede for fotografen og selv tog sit tøj af, da han spurgte hende om det.

Situationen eskalerede dog, da den kvindelige fotograf, der også var i rummet, forlod det for at gå hjem.

'Jeg kan huske, jeg tænkte, at jeg godt kunne håndtere ham alene', skriver hun i brevet.

Angiveligt skulle Jonathan Leder have spurgt til Emilys kærlighedsliv, men pludselig ændrede stemningen sig.

'Det der skete, er lidt utydeligt - bortset fra en følelse. Jeg husker ikke, at vi kyssede, men jeg husker, at hans fingre pludselig var inde i mig. Hårdere og hårdere pressede og skubbede han, som ingen nogensinde havde rørt mig før eller sidenhen. Jeg kunne føle formen af mig selv, og det hele gjorde virkelig ondt', skriver hun.

Hun får ifølge eget udsagn skubbet fotografen væk, og han forsvinder fra rummet.

The Cut har kontaktet fotografen, der nægter alt. Han har ifølge mediet sagt, at anklagerne er for tarvelige og barnlige til, at han vil svare på dem.

Billederne af Emily Ratajkowski blev siden solgt i en bog, som hun efter eget udsagn ikke havde givet tilladelse til.

Siden har Emily forsøgt at skabe fokus på, at modellerne sjældent får lov til at eje egne billeder, selvom det er af dem selv, og at mange modeller udnyttes på denne måde.