Anklaget for 'plastik-fjæs': - Jeg har næsten ikke fået lavet noget

Det har ikke altid været lige nemt for Tori Spelling at vokse op som tv-stjerne.

Berømmelsen er kommet med en pris og efter rollen som Donna Martin i Beverly Hills 90210, måtte den dengang kun 17-årige høre på, at alle havde teorier om hendes udseende og om, hvor meget hun har fået lavet.

Det fortæller hun i et stort interview med People.

- Den ene ting, der virkelig har sat sig fast, har været rygterne om, hvor mange plastik-operationer, jeg har fået lavet. Jeg har virkelig kun fået lavet min næse og mine bryster. Det er det. Men jeg læser hele tiden om, at jeg skulle have fået lavet meget mere.

Tori Spelling fortæller, at hun har måtte leve med den offentlige interesse for sit udseende i 30 år.

- Folk har snakket om, at jeg har fået lavet plastik-operationer, siden jeg var 17 år. Jeg kan huske min far (Aaron Spelling red.) sagde, at det ville gå over, men det er noget folk har snakket om hele min karriere.

Selv som helt ung blev hun beskyldt for operationer. Tori (tv) sværger dog, at det ikke var tilfældet den gang. Foto: Aaron Spelling Prods/Courtesy Everett Collection

Hårdt at gøre alle tilfredse

Al opmærksomheden omkring hendes udseende og at have en berømt far som Aaron Spelling, som også producerede tv-serien, der gjorde Tori kendt, betød at hun havde store problemer med offentligheden.

- Jeg har altid følt mig misforstået. Jeg var enten Aaron Spellings datter eller også var jeg Donna Martin. Jeg var ingen andre. Og det var virkelig hårdt for mig. Jeg blev en rigtig behagesyg person, fordi hvis jeg ikke smilede var folk hurtige til at sige: 'Nå, producerens rige datter er en kælling'. Det at begynde at lave realityshows betød, at jeg kunne vise folk, hvordan jeg virkelig er. Jeg har altid haft den tanke, at hvis folk mødte mig i virkeligheden, ville de gerne være venner med mig.

Men efter flere år i rampelyset og utallige artikler om sit udseende, har stjernen valgt at trække på skulderne og har accepteret situationen.

- Det er sjovt nok bare at gå med det, fortæller hun.

Tori Spelling er lige nu en del af den nye udgave af Beverly Hills, hvor hun igen spiller Donna Martin.

Hun er producer på serien sammen med Jennie Garth, der spillede og spiller Kelly Taylor i serien om de rige og smarte unge i Beverly Hills.