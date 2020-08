Anklaget for pornosnyd: Nu taler hun

Bella Thorne indrømmer nu, at hun har begået en fejl ved at tilmelde sig pornosiden OnlyFans

Den tidligere Disney-stjerne kan godt se, at hun måske ikke var helt heldig i sit indtog på den populære betalingspornoside OnlyFans, efter hun ødelagde indtjeningsmulighederne for alle de 'normale' mennesker ved at sende et falskt nøgenbillede ud til 200 amerikanske dollars svarende til 1250 danske kroner.

Hun lover dog, at hun vil forsøge at ordne situationen så hurtigt som muligt.

Det skriver hun på Twitter.

Her forklarer stjernen, at det var hendes intention at bringe et velkendt ansigt til en platform som OnlyFans for at skabe mere indhold på siden fra mange andre, der kunne føle sig inspireret til også at oprette en profil.

Hun indrømmer dog også, at det ikke gik som planlagt.

'Jeg har et kendt ansigt, og når du har en stemme, en platform, så vil du gerne hjælpe andre og skabe opmærksomhed om noget, der er større end dig selv. I denne her proces har jeg igen såret jer, og jeg er rigtig ked af det', lyder det i beskeden.

Bella har tidligere prøvet kræfter med pornobranchen, da hun arbejdede som instruktør til en film til Pornhub. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Vil hjælpe sexarbejdere

Bellas store indtjening på to millioner dollars på en uge har gjort, at OnlyFans har sat restriktioner på, hvor meget man kan tjene som bruger på platformen.

Dette var ikke tilfældet tidligere, og kritikken har derfor haglet ned over Bella Thorne fra sexarbejdere, der har hele deres levegrundlag på hjemmesiden.

Det har fået stjernen til at love, at hun vil undersøge sagen.

'Jeg skal mødes med OnlyFans omkring de nye restriktioner for at finde ud af, hvorfor de er der. Det her er fucked op, og jeg er ked af det. Skriv gerne idéer eller bekymringer, som I gerne vil have, jeg tager med til dem. Og send mig jeres links og billeder, så jeg kan give jer reklame', skriver hun.

Om det er nok til at få sexarbejderne til at tilgive den tidligere Disney-stjerne må tiden vise.

OnlyFans har endnu ikke kommenteret Bella Thornes udtalelser.

