Anna scorer kassen: - Mor behøver ikke arbejde

Der er knaster i at være et kendt ansigt, fortæller 'Love Island'-stjernen Anna Vakili

Den, der ler sidst, ler bedst.

Sådan tænker den 28-årige realitystjerne- og influencer Anna Vakili måske, hvis folk stiller spørgsmål til hendes levevej.

Vakili, der er kendt fra 2019-versionen af 'Love Island' i England, fortæller i hvert fald i denne uges udgave af New Magazine, at hun allerede har tjent så mange penge, at hendes mor kan gå på pension.

- Mit liv er blevet bedre. Jeg er meget taknemmelig for, hvordan tingene er gået min vej, men det bedste er, at min mor ikke behøver at arbejde længere, siger hun.

Vakili har primært tjent sin formue på reklamefremstød - både i virkelige verden og på Instagram, hvor hun har 1.1 million følgere.

Hvor stor formuen præcis er, vides ikke, men realitybaben savner i hvert fald ikke jobmuligheder, fortæller hun.

Tidligere har Anna Vakili fortalt, hvordan hun har fået utallige af negative beskeder på grund af sin fyldige figur.

- Der er internettrolde, der 'fat shamer' mig, hvilket jeg var forberedt på fra start, da det er en let ting at sige. Sammenlignet med de andre piger er jeg større, fortalte hun i juli til 'Loose Women'.

Anna Vakili, der er fra London, røg ud efter 52 dage i 'Love Island'-villaen. Seks dage før finalen.