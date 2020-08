Antivirus-skaber stoppet: Brugte trusse som mundbind

Han burde vide alt om virusser, og hvordan man undgår dem, men manden bag computersikkerhedssystemet McAfee, John McAfee, er tilsyneladende mere skarp på it-sikkerhed, end på hvordan man undgå en virus som corona.

Forleden fløj den 74-årige brite fra spanske Catalonien til Tyskland, og ved ankomsten var han iført en noget alternativ ansigtsmaske.

John McAfee brugte en dametrusse som værn mod corona, og sådan en 'maske' er ikke godkendt som værnemiddel. Derfor blev han bedt om at tage en godkendt ansigtsmaske på. Det nægtede McAfee, og så blandede det tyske politi sig.

Ifølge John McAfees opdatering på Twitter blev han anholdt af tysk politi og fik ydermere et blåt øje.

Den historie har adskillige britiske medier skrevet, men helt sådan forholder det sig ikke, siger politiet i Augsburg til det tyske medie Blick.

Politiet bekræfter, at de har talt med John McAfee. Ud over at de informerede ham om hans ulovlige mundbind, fortalte de ham også, at hvis han valgte at rejse fra ind i Tyskland fra Catalonien, så skulle han i karantæne.

I forbindelse med John McAffes snak med myndighederne overtog kone hans Twitter-konto. Her skrev hun blandt andet, at han ikke ville bære en godkendt maske for at undgå at indånde sin egen kuldioxid, og at han i øvrigt mener, at masker stopper bakterier - ikke virus.

Fruen, Janice Dyson, kunne i øvrigt også fortælle, at hun heller ikke bar en godkendt maske.

Ifølge sin profil på Twitter opholder John McAfee sig nu i Hviderusland, hvor myndighederne med præsident Aleksandr Lukasjenko i spidsen mener, at virussen kan kureres med vodka og en tur i sauna.