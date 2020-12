Appellerer dom i 'hustrumishandler'-sag

Johnny Depp prøver igen at få omstødt rettens afgørelse af sagen mellem ham og mediet The Sun, der kaldte ham 'hustrumishandler'

Selvom den britiske højesteret har dømt til fordel for den britiske avis The Sun, som kaldte Johnny Depp en 'hustrumishandler' efter anklager om vold fra hans ekskone Amber Heard nægter han at give op.

Onsdag skriver flere britiske medier heriblandt The Guardian, at den 57-årige skuespiller har appelleret dommen til den britiske appeldomstol.

Under den 16 dage lange retssag nægtede Johnny Depp alle anklager mod ham og sagde, at det var Amber Heard, der havde været voldelig over for ham, og at han derfor ikke ville finde sig i avisens anklager.

Undervejs beskyldte han Amber Heard for at have haft en affære med Elon Musk, og at hun skulle have skidt i parrets seng.

Amber Heard viste til gengæld billeder og beskeder, hvor hun havde fået slag i hovedet, og at Johnny Depp havde truet med skære Elon Musks penis af.

Johnny Depp og Amber Heard i 2016, hvor alt tilsyneladende stadig var fryd og gammen mellem de to. Foto: Jordan Strauss / Ritzau Scanpix

Kostede dyrt

Retssagen faldt ikke ud til Depps fordel, og han blev med det samme pålagt at betale sagsomkostningerne på 630.000 pund, svarende til lige under 5,2 millioner danske kroner.

Højesteretsdommer Andrew Nicols slog efter afgørelsen i begyndelsen af november fast, at Johnny Depp ikke kunne appellere rettens afgørelse i Højesteret.

Taber årtiets retssag

Han gav dog Depp mulighed for at appellere til appeldomstolen indtil 7. december, og den mulighed har han nu gjort brug af.

Stjernens grundlag for appellen er ifølge de britiske medier ukendt, og det samme er datoen for afgørelsen.

Den spektakulære retssag har ikke blot kostet i kroner og ører for den mangeårige filmstjerne.

Få dage efter rettens afgørelse kom det frem, at Johnny Depp var blevet skrottet af Warner Bros., som ikke længere ønskede, at han var en del af castet til den kommende 'Fantastiske skabninger'-film, som er en efterfølger til de populære 'Harry Potter'-film.

Rollen som troldmanden Grindelwald, som Johnny Depp har spillet i de to seneste film, er i stedet blevet tildelt Mads Mikkelsen.

- Det kom som et chok