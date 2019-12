Ari Behn er død.

Forfatteren, kunstneren og den tidligere prinsessegemal blev 47 år gammel.

Han tog sit eget liv, oplyser familien.

Det skriver den norske tv-station NRK.

– Det er med stor sorg i hjertet at vi, de allernærmeste pårørende til Ari Behn, at vi i dag må meddele, at han har taget sit eget liv. Vi beder om respekt for vores privatliv i den kommende tid, oplyser Geir Håkonsund, Ari Behns manager og familiens talsmand.

Ari Behn blev gift med den norske prinsesse Märtha Louise i 2002. De blev skilt i år 2016.

Parret fik tre børn sammen: Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah.

Ari Behn var en kendt, provokerende forfatter. Han fik sin debut i 1999 med novellesamlingen 'Trist som faen', der blev meget rost af anmelderne.

Sidste år udgav han bogen 'Inferno', hvor han skildrede, hvordan han havde haft det på det seneste, har han selv forklaret.

De seneste år havde han også succes som billedkunster.

Og så var han en kendt kendt skikkelse i både det norske natteliv og på tv, hvor han chokerede med at ryge en joint for rullende kameraer.