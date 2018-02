Arrogant og sur verdensstjerne: Vendte ryggen til verdenspressen

Den amerikanske skuespiller Joaquin Phoenix hader film festivaler - og han gad næsten ikke at tale med verdenspressen under filmfestivalen i Berlin

BERLIN(Ekstra Bladet): - Jeg hader film festivaler, fordi jeg altid skal tale med pressen.

Sådan lød en af de markante meldinger fra den amerikanske verdensstjerne Joaquin Phoenix, der sammen med filminstruktøren Gus van Sant var mødt op til en pressekonference i Berlin i forbindelse med hans sidste nye film 'Don't worry, he won't get far on foot', hvor han spiller hovedrollen som den berømte tegner John Callahan, der endte i kørestol i forbindelse med en trafikulykke, da han kun var 21 år gammel.

Joaquin Phoenix svarede kun på et par enkelte spørgsmål fra pressen med meget korte ligegyldige svar, før han på arrogant facon med et skulende blik ud over alle journalisterne pludselig vendte ryggen til verdenspressen i den sidste halvdel af pressemødet.

En utrolig spøjs opførsel, når man tænker på, at Joaquin Phoenix præstation i rollen som John Callahan faktisk er imponerende god og måske noget af det bedste, han har lavet i sin karriere. Festivalens moderator sluttede da også pressemødet af med at sige: Jeg tror overhovedet ikke, at Joaquin Phoenix bryder sig om pressekonferencer.

Joaqin Phoenix er også her sur som en citron sammen med filminstruktøren Gus van Sant. (Foto: All Over Press)

Ekstremt alkoholmisbrug

Filmen tager på biografisk vis blandt andet udgangspunkt i, hvordan den verdensberømte tegner John Callahan med hjælp fra en multimillionær terapeut spillet af Jonah Hill kommer ud af sit ekstremt voldsomme alkoholmisbrug, et misbrug, der også fører til flere mindre trafikuheld i kørestolen, når John Callahan med 25 kilometer i timen drøner rundt i sin hurtigtkørende kørestol.

Under foto-seancen i Berlin vendte Phoenix også på et tidspunkt ryggen til fotograferne. (foto: All Over Press)

Joaquin Phoenix i rollen som den verdensberømte tegner John Callahan, der levede det meste af sit liv i en kørestol. (Foto: Berlin Filmfestival)