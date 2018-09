Kim K. græder over sin store numse

Og her gik man og troede, at hun elskede den

Den gængse forestilling om at Kim Kardashian nærmest er jublende glad for sit store varemærke - den velpolstrede numse - ser ud til ikke at holde stik.

Det viste sig i søndagens afsnit af familie-serien 'Keeping Up With the Kardashians', ifølge Se og Hør.

I afsnittet siger storesøster Kourtney til Kim, at hendes røv er gigantisk.

- Når du sidder ned, ser din røv enorm ud.

Se også: Kim K. afviser sex-rygte med rapper

Rumpen lige op i linsen. Privatfoto

Det får deres mor, Kris Jenner, til irettesætte Kourtney.

- Det var ikke sødt sagt.

Søstrene Kourtney, Khloe og Kim. AP Photo

Har brugt millioner på at ligne Kardashian: Nu er hun endelig tilfreds

- Hun elsker at have en stor røv, så jeg siger ikke noget, der fornærmer hende, svarer Kourtney.

Men det passer ikke, får vi nu at vide.

- Nej, jeg gør ikke. Jeg græder over den dagligt, lyder det fra Kim K.

Kim Kardashian har ellers lavet en karriere ud af sin store popo. Foto: PacificCoastNews

Hun fortæller også i afsnittet, at hun benytter kvinder med nøjagtigt sine egne mål til at passe tøj for sig, så hun er fri for at gøre det selv.

Se også: Forsøger desperat at kopiere Kim Kardashians bedste selfies: Se dem her