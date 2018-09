Sexet vildkat skal redde seertal

Temperamentsfulde Kayleigh Morris med igen i 'Ex on the Beach' fra senere på året

De yndige dådyrøjne og de velplacerede former gemmer over en dame med et eksplosivt temperament.

Ikke desto mindre er sexede Kayleigh Morris blevet bedt om at vende tilbage til 'Ex on the Beach'-serien senere på året, selvom hunj chokerede seerne sidst, hun var der, med en særdeles alternativ opførsel og et tilsvarende heftigt sprogbrug.

Eller måske er det det, MTV har brug for i et show, der længe har været udsat for dalende seertal.

Sidst røg hun i totterne på tatoverede Jemma Lucy, skriver Daily Star, da hun fandt hende i seng med Kayleighs eks-kæreste Ashley Cain.

'Jemma og Ashely er lige ulækre. Jeg fucking hader hende... den lille lort, svovlede hun til kameraerne, efter at have smidt alle Jemmas ejendele i poolen.

Kayleigh Morris proklamerede også, at hun udelukkende flirtede med Stephen Bear for at 'pisse Vicky Pattison af'.

- Hver gang hun har været med, er showet eksploderet. Så det er ikkke svært at forstå, at hun er blevet spurgt igen, siger en kilde til Daily Star.

Sexet fra top til tå. Privatfoto

'Ex on the Beach' var en gang et af de mest populære tv-programmer i Storbritannien. Det er det ikke længere. Seerne synes at være blevet trætte af den samme handling gang efter gang - og en ikke så heldig række deltagere.

Men det kan vildkattenj måske vende om på...

