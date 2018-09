Datter af verdenskendt på catwalk: Gæt hvem der er hendes mor

Den 21-årige kendis-datter debuterede i frækt outfit på catwalk under modeugen i New York

Blandt de verdenskendte sker det ofte, at æblet ikke falder langt fra stammen. Deres børn søger også lige som deres forældre mediernes søgelys. Det så man under modeugen i New York i sidste uge, hvor den 21-årige Lourdes Leon debuterede på catwalk i New York iført et ekstremt frækt kostume, som hendes verdensberømte mor, sangerinden Madonna også sagtens kunne have haft på i 1980' erne.

I 1977 tog Madonna også som kun 19-årig til New York for at studere hos koreografen Alvin Ailey, og i den periode arbejde hun også aktivt som model. Men i forrige uge var det altså hendes datter Lourdes, der for første gang satte sine ben på en catwalk, hvor hun repræsenterede tøjmærket Gipsy Sport.

Smukke Lourdes i det frække outfit på catwalk i New York. (Foto: Ritzau/Scanpix)

Lourdes er i øvrigt Madonnas ældste datter, som hun fik sammen med kunstneren Carlos Leon, mens parret var sammen fra 1994 til 1997. De giftede sig aldrig, men fik i oktober 1996 datteren Lourdes.

Udover Lourdes har Madonna fem andre børn. Lourdes er blevet beskrevet som meget talentfuld. Netop nu studerer hun ved universitetet i Michigan. Den 21-årige smukke kvinde beherske udover sit modersmål engelsk også både spansk og fransk flydende.

Her er verdensstjernen Madonna på den røde løber med sin datter Lourdes i 2011. (Foto: All Over Press)

Hår under armene

Det er ikke første gang i år, at at Madonnas datter Lourdes skaber overskrifter. På årets første dag den 1. januar lagde Madonna nemlig et billede ud af sig selv og sin datter Lourdes på instagram. Billedet skabte masser af opmærksomhed og gik verden rundt, fordi Lourdes poserede med store duske hår under sine arme.

Under billedet var der masser af hårde og hånende kommentarer mod Lourdes, men der var også mange, der roste Lourdes for hendes naturlige look. Der er aldrig kommet nogen forklaring på, hvorfor Lourdes ikke havde barberet sig under armene. Men måske handler det bare om, at hun bare godt kan lide at se naturlig ud.