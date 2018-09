Afklædt reality-babe i krig med egne 'fans'

Den britiske reality-veteran Lauren Goodger er gået i krig - med sine egne 'fans' på Instagram.

Hun synes, de er 'forfærdelige', efter at mange af dem har kritiseret hendes sexede billeder på det sociale medie, hvor hendes kosmetisk forbedrede former som regel spiller hovedrollen i en bikini - eller endnu mindre.

'Jeg har nogle af de mest forfærdelige 'følgere'. Det er skørt. Jeg kigger på andre insta-modeller, og de får ikke med kæppen for at være endnu mere sexet og surmulende. Jeg forstår det ikke. Hvorfor 'følger' de mig', spørger hun.

Hun skynder sig dog at tilføje, at det ikke er alle, der er efter hende.

'De fleste af Jer er uvirkelige, og jeg elsker jer'.

Lauren Goodger, 31 år, er kendt fra 'The Only way is Essex' og 'Celebrity Big Brother', og hun får især kritik for sine nye Andersine-læber, og hun beskyldes for i det hele taget at gå for meget op i, hvordan hun ser ud.

'Der er mere i livet end det ydre', skriver én.

'Please, tag de fillers ud. Du ødelægger dit naturlige kønne jeg Big Time', skriver en anden.

'Hvad er der galt med dine læber. Det er grimt. Få den rigtige LG tilbage', hedder det fra en tredje.

Heller ikke et billede med den bare rumpe på kanten af et badekar falder i god jord blandt alle 'følgere'.

'Et bredt numse-mellemrum ser forkert ud - at vise det får det til at vende sig i min mave', skriver én, mens en anden bare konstarerer:

'Ser ud til, at du har lavet en massiv l...'.

'Har de mærkleligste 'følgere'. Tror de, det er på grund af medierne. De kender mig ikke og tror, jeg er trist og behøver hjælp', svarer Lauren Goodger kritikerne.

