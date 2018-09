'X-Files'-skuespiller død

Den amerikanske skuespiller Peter Donat, der de seneste år har været mest kendt for sin rolle i 'X-Files', hvor han spillede Agent Fox Mulders adoptivfar, er død. Han blev 90 år.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt nyhedsbureauet AP og The New York Times.

Til AP fortæller hans søn Caleb, at Peter Donat døde i sit hjem i Californien mandag som følge af komplikationer i forbindelse med diabetes, som han har lidt af i mange år.

I de senere år er Peter Donat blevet mest kendt for sin medvirken i seks sæsoner af 'X-files', men han har ligeledes medvirket i en lang række andre tv-serier som 'Murder, She Wrote', 'Hill Street Blues' og 'The F.B.I'.

Han har derudover blandt andet haft roller i Francis Ford Coppolas film 'The Godfather Part II' og 'Tucker: The Man and His Dream'.

Se også: Ikonisk 'Klovn'-karakter død: Ville ikke mere

Elskede teater

Selvom Peter Donat har medvirket i et hav af film og serier i løbet af sin karriere, så havde han en stor forkærlighed for teater.

- Det (teater, red.) er det tætteste, man kommer på det ideelle, kreative liv. Hvor ofte kan en skuespiller optræde med Shakespeare, Chekhov og et nyt stykke, alt sammen indenfor en tidshorisont på otte måneder? Og så lave tv-serier og film ved siden af, fortalte skuespilleren tidligere i et interview med The Honolulu Advertiser.

Se også: Rapper dræbt med samuraisværd

Peter Donat spillede blandt andre sammen med David Duchovny i 'X-Files'. Foto: Snap Stills

I en mail til New York Times udtrykker skuespilleren David Duchovny, der spiller Agent Mulder i 'X-Files', sin sorg over Peter Donats død.

'Han var seriøs som performer, og han så ud til at komme fra den generation, der tog skuespil meget seriøst, uden dog at tage det for seriøst', lyder det i mailen.

Peter Donat efterlader sig sin kone og de tre sønner Caleb, Christopher og Laura. Derudover har Peter Donat to steddøtre, en stedsøn og 11 børnebørn.

Se også: Amerikansk skuespiller død: Dræbt af politiet