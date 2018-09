Onkel bekræfter: Bieber hemmeligt gift

Det bliver næsten ikke mere spændende end et hemmeligt bryllup.

Og når brylluppet tilmed tæller en af de største stjerner i verden, er interessen særdeles stor. Derfor har rygterne også svirret om, hvorvidt den 24-årige sangstjerne Justin Bieber rent faktisk er blevet gift med sin tre år yngre forlovede, model og kendisdatter Hailey Baldwin.

Den unge bruds onkel Alec Baldwin bekræfter nu, hvad jungletrommerne har buldret højlydt med det seneste stykke tid. Hemmeligheden slap hans læber på den røde løber til 'Emmy'-uddelingen.

Se også: Bieber bekræfter forlovelse

- De er blevet gift, og jeg ved ikke helt, hvad der foregår. Hailey og jeg sms'er en gang imellem, og vi har mødt ham en enkelt gang, men jeg ved ikke mere, siger Alec Baldwin til Access Hollywood.

Den aldrende filmstjerne har også et par gode råd til det nygifte brudepar.

Brug tid sammen

Måske er det, fordi Alec Baldwin bliver interviewet med sin kone ved siden af, men både komplimenter og gode råd om ægteskabet bliver rystet ud af ærmet.

- Bliv ved med at arbejde med ægteskabet. Brug tid sammen. Jeg vil stadig bruge tid sammen med min kone. Det er vigtigt, at man får begge skemaer til gå op, sådan at man har tid sammen. Vi tager alle vores beslutninger ud fra, at vi skal kunne være i nærheden af hinanden, siger Alec Baldwin.

Intervieweren spurgte, om Alec Baldwin havde haft en alvorsnak med Justin Bieber, men der måtte Bladwin melde hus forbi. Den ære vil han lade Haileys Bladwins far, Stephen Baldwin, have i fred.

De to stjerner har datet tidligere, men slog op. Nu er de gift efter at have været sammen i en måned. Foto: Ritzau Scanpix

Hailey Baldwin var kun kærester med Bieber i en måned, før han stillede hende det store spørgsmål. Det lyder forhastet, men de to har tidligere været kærester. Faktisk har 'Never say never'-stjernen forudset netop dette scenarie.

- Jeg ved, at jeg tidligere har såret folk og sagt ting, jeg ikke mente, for at gøre dem glade i det øjeblik. Så nu ser jeg i højere grad mod fremtiden og sørger for, at jeg ikke skader dem, forklarede han i et interview med GQ i 2016.

Se også: Det MÅTTE jo ske! - Bieber taber bukserne

- Hvad, hvis Hailey ender med at være pigen, jeg gifter mig med, ikke? Hvis jeg gør noget overilet, hvis jeg skader hende, så vil det altid være ødelagt, lød det dengang om hans nu hustru.

Der er sågar en video, af første gang det unge par mødes.

Justin Bieber har tidligere været kærester med sangeren Selena Gomez flere gange, men nu er der altså lagt lås på den ombejlede sangstjerne.

Se også: Realitystjerne anholdt: Stjal død mands kreditkort og tog på shopping

Værsgo: Se Biebers super sexede eks folde sig ud