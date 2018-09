Topmodel lægger sig fladt ned ni år efter skandaløs udtalelse

- Ingenting smager så godt, som det føles at være tynd, sagde Kate Moss i 2009 - det har hun fortrudt

Den 44-årige britiske topmodel Kate Moss er gennem sit begivenhedsrige liv bliver forbundet med lidt af hvert. Hun har haft en formidabel karriere som model siden 1980' erne og er stadig aktiv. Hun anses som en af verdens førende topmodeller. Og så har hun i pressen skabt masser af forsider på grund af sit tidligere udsvævende liv med fester på diverse natklubber i London og New York og et ukontrolleret forbrug af stoffer og alkohol.

Men for ni år siden i 2009 skabte den dengang super tynde Kate Moss endnu større overskrifter, da hun i et interview med Womans Wear Daily provokerede verdenspressen med følgende udtalelse, der blev citeret på forsider i hele verden: 'Ingenting smager så godt, som det føles at være tynd'.

Kate Moss blev efterfølgende beskyldt for at opfordre til spiseforstyrrelser. Citatet blev blandt andet flittigt brugt på diverse internet-sider, der omhandlede anoreksi. Og mange mente, at hun inspirerede piger med spiseforstyrrelser på en helt forkert måde.

Denne erkendelse har med alderen også sneget sig ind hos Kate Moss, der i et frisk interview med tv-kanalen NBC udtaler, at hun har fortrudt sin provokerende udtalelse fra 2009. Fotomodellen har lagt sig fladt ned og erkender, at kritikkerne havde ret.

Sådan så Kate Moss ud for ca. ni år siden, da hun kom med den provokerende udtalelse. (foto: All Over Press)

I interviewet med NBC forklarer Kate Moss, at hun i interviewet fra 2009 med Womans Wear Daily blev spurgt, om hun havde et motto som hun levede efter. Den provokerende udtalelse var blot en af mange ting, som hun fortalte. Og det var slet ikke ment så seriøst, som det dengang blev sagt, har Kate Moss forklaret.

- Det var min veninde, der plejede at sige det. Vi var en flok, der boede sammen, og da vi rakte ud efter et par kiks, var der en, der sagde: Ingenting smager så godt, som det føles at være slank, siger Kate Moss til NBC og tilføjer:

- Det var vores lille mantra.

Kate Moss blev efter sit provokerende citat beskyldt for at opfordre unge piger til en usund livsstil, og mange i modebranchen mente, at Kate Moss var medvirkende til, at unge modeller i den periode fik det rygte, at de udelukkende spiste 'bomuld'.

Modebranchen har dog ændret sig i løbet af de sidste ni år, hvor der er blevet meget mere plads til frodige plus-size-modeller, der reklamerer for tøj til mere frodige kvinder.

Og det er i øvrigt en udvikling, som Kate Moss i dag hilser velkommen.

Kate Moss smiler her til pressen for et par måneder siden. (Foto: AP)

Her er Kate Moss fotograferet i år 2010. (Foto: AP)