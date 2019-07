ASAP Rocky tiltales for vold

Den amerikanske rapper ASAP Rocky, der har siddet varetægtsfængslet i Sverige siden 3. juli, er blevet tiltalt for at have udøvet vold.

Det skriver Aftonbladet.

- Jeg har i dag rejst tiltale mod de tre mistænkte for simpel vold, fordi jeg vurderer, at det, der skete, var en forbrydelse, også selv om der har været indvendinger om selvforsvar og provokationer, lyder det fra anklager Daniel Suneson.

- For at nå frem til en beslutning har jeg blandt andet gennemgået de film, der er kommet frem i efterforskningen, tilføjer han.

Ud over ASAP Rocky er to andre personer også tiltalt. De skal alle sidde varetægtsfængslet, indtil retssagen går i gang.

En række prominente personer - heriblandt præsident Trump og Kanye West og Kim Kardashian, har blandet sig i sagen mod den 30-årige, der har måttet aflyse flere koncerter, da de svenske myndigheder vurderede, at der er risiko for, at han vil flygte ud af landet, hvis de løslod ham.

Rapperen, hvis borgerlige navn er Rakim Meyers, ankom til Stockholm søndag 30. juni efter at have optrådt på den danske festival Tinderbox.

Her havnede han og hans følge i et gadeslagsmål med en gruppe unge mænd. Adskillige videoer af episoderne har været i omløb på sociale medier.

To dage senere gav han koncert i Stockholm, men blev anholdt samme aften.

ASAP Rockys advokat, Slobodan Jovicic, har sagt, at hans klient handlede i selvforsvar.

Han har lagt flere klip op på sin Instagram-profil, hvor han viser, hvad han mener, er baggrunden for slagsmålet.

'Så et par enkelte stofmisbrugere er ikke fans af mig. Vi kender ikke disse fyre, og vi ville ikke have nogen problemer. De forfulgte os fire blokke, og de klaskede piger i røven, der kom forbi', har ASAP Rocky forklaret om baggrunden for overfaldet på sin Instagram-profil.

Mandag kom det frem, at den forulempede part ikke bliver tiltalt i sagen.

Alle er lige for loven

Den svenske statsminister, Stefan Löfven, har gjort det klart, at ASAP Rocky ikke får særbehandling trods blandt andre præsident Trumps fokus på sagen.

Han siger, at 'alle er lige for loven, selv besøgende fra andre lande'.

- Den svenske regering hverken kan eller vil forsøge at påvirke anklagere eller domstole, sagde han 20. juli ifølge den svenske avis Expressen.

