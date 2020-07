AV - Det gør ondt

Den britiske glamour-model Katie Price har brækket anklerne på begge sine fødder efter en ulykke under sin ferie i Tyrkiet.

Den 42-årige model blev i hast kørt til et nærliggende hospital, hvor hun har fået lagt begge sine ben i gips. Hun blev indlagt onsdag og overnattede efterfølgende på hospitalet. Katie Price vil på grund af sit uheld ikke kunne gå i de næste tre-seks måneder.

Nu har Ekstra Bladet fået fat i nogle billeder, hvor Katie Price på en solseng lige har fået en stor buket blomster og ser ud, som om hun har store smerter. Her kan det tydeligt ses, at den britiske glamour-model har fået lagt begge sine ben i gips. På et andet billede smiler hun kort efter, at hun har fået blomsterne.

Her smiler Katie Price, da hun netop har fået en buket blomster. Foto: Ritzau Scanpix.

Uheldet skete i en forlystelsespark ved navn 'Land of Legends' i byen Belek i Tyrkiet. Den 42-årige glamour-model brækkede begge sine ankler og fødder, da hun sprang ned fra en væg i tema-parken og landede hårdt på jorden.

Det skriver flere medier heriblandt Daily Mail, The Mirror og The Sun

Katie Price bekræfter også historien på sin Instagram, hvor hun har lagt et billede af sine gips-belagte ben ud i et opslag, hvor hun skriver følgende:

'Ja. Det er rigtigt. Jeg har brækket begge mine ankler og mine fødder. Jeg vil ikke være i stand til at gå i tre-seks måneder'.

På sin Instagram lagde Katie Price også en video ud, hvor hun sidder i en kørestol med begge ben i gips. Og hun ser virkelig ud, som om hun er træt af den smertefulde historie. På selve videoen står der 'Hjælp mig'.

Og i videoen siger Katie Price, der hurtigt vil tilbage til England, at hun får brug for særligt to ting, når hun vender hjem:

'Jeg har brug for en handicap-scooter og en kørestol. Lad mig vide, hvis i kan hjælpe mig. Skriv til mig. Tak'.