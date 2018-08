Avra for Laura: Se mine 'side-babser'

De der kvinder i reality-serien 'Love Island' er absolut ikke tabt bag en vogn - og de stod heller ikke bagerst i køen, da der blev delt former ud.

Se bare på 23-årige Laura Crane, der dukkede op til en premiere i London i denne farverige kjole med absolut intet inden under, hvilket gav udsigt til pæne 'side-boobs', som englænderne kalder det bare fænomen.

I Danmark kan vi vel kalde det 'side-babser'.

Nydeligt ser det i hvert fald ud, men den professionelle surfer - og model - har også andet godt at byde på på sin Instagram-profil.

Laura røg ud af 'Love Island' i sidste uge sammen med fodboldspilleren Jack Fowler, som hun havde kissemisset med undervejs.

Hun er blevet hånet for at benytte sig af 'krokodille-tårer' i forbindelse med Jack Fowlers tur i løgne-detektoren, hvor hans svar gjorde hende i tvivl om hans følelser for hende.

Men Laura sværger, at tårerne var reelle.

- Det var absolut ikke falsk. Alle følelserne var ægte, siger hun The Sun.

Det er næppe sandsynligt at forholdet varer ved udenfor kameraerne, og Laura har da også allerede udtrykt sin 'taknemmelighed' for sin tid med ham i showet.

Han må være godt forvænt, den fodboldspiller.