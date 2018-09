Baller af stål og ekstremt muskuløs: Derfor bliver hun kaldt en dæmon

Den 24-årige fitness-model Bakhar Nabieva fra Ukraine har baller af stål, samt ekstreme lårmuskler, der kan skræmme de fleste væk. Hendes muskelmasse er tonet på hele kroppen. Men det er især hendes sten hårde baller, der har givet hende øgenavnet 'Miss Iron Bum', der lidt løst kan oversættes til 'kvinden med baller af stål'.

Øgenavnet falder imidlertid angiveligt i Baknar Nabievas smag. Hun lægger nemlig stort set hver dag masser af billeder ud på sin facebook og på sin instagram-profil, hvor hun ofte poserer med ryggen til kameraet, så man kan nyde hendes faste baller. På instagram har hun i øvrigt hele 2,1 millioner følgere.

Det skriver flere medier heriblandt Metro og Sportsbible.com

Baknar Nabievas får masser af rosende ord af sine mange fans. Men der er også nogle, der har beskyldt hende for, at hendes ekstreme udseende skyldes plastik-kirugi. Og der er oven i købet nogen, der kalder hende en dæmon eller et rumvæsen. Og det skyldes angiveligt, at hun også altid går med store sorte kontaktlinser, der giver hende et mystisk look.

'Er du fra dette univers?' skrev en fan. En anden skrev: 'Du er helt sikkert det smukkeste rumvæsen, jeg nogensinde har set'. En tredje spurgte direkte: 'Er du en dæmon?'. Og en fjerde skrev: 'Jeg er ked af det. Men du er djævelen'.

Den 24-årige stærke pige fra Ukraine fortæller i øvrigt, at hun startede med sin intensive muskeltræning, fordi hun ofte blev drillet med, at hun var for tynd.

- Jeg besluttede at ændre den situation. Jeg var træt af at folk så på mig, fordi jeg var så tynd, siger Baknar og tilføjer:

- Jeg begyndte at træne i fitness-center. Men jeg havde ingen ide om, hvordan jeg skulle lave en trænings-rutine, der byggede mine muskler op. Så jeg startede bare på masser af fysiske øvelser. Og lige pludselig vågnede jeg op en dag og så i mit spejl, at jeg havde udviklet muskler. Og fra den dag kunne intet stoppe mig.

For kun en dag siden lagde Baknar et smukt billede ud, hvor hun stående i naturen præsenterer sin faste bagdel med ryggen til kameraet. Til billedet skriver Baknar:

'Det betyder ikke noget, hvor mange gange jeg er slået i gulvet. Jeg har altid vidst, at jeg en skønne dag ville stå oprejst med rank ryg'.

Udover knaldhård træning. Hvad er så hemmeligheden bag Baknars store muskler? Hun mener selv, at der ikke er nogen speciel hemmelighed.

- Mange spørger f.eks. til min diæt. Men jeg ærligt svare, at jeg ikke har en særlig speciel diæt. Men jeg spiser masser af kød og kulhydrater og også slik engang imellem. Men når man som jeg har et velfungerede hurtigt stofskifte, så kan man generelt spise næsten alt uden at blive fed. Men krop vil simpelthen ikke tage imod fedtstoffer. Men mon ikke det vil ændre sig lidt, når jeg fylder 25 år, siger Baknar.