Bamse-Bieber: Sådan har du aldrig set ham

Den 25-årige verdensstjerne Justin Bieber har angiveligt skiftet tøjstil. Han luftede i hvert fald i går en usædvanlig påklædning på en shoppingtur i Los Angeles, hvor han var iklædt en stor luftig lyserød bamse-pyjamas.

Billedet blev taget, efter at Justin Bieber havde været en tur rundt i Los Angeles sammen med sin 23-årige kone Hailey, der var iklædt et noget mindre farverigt løstsiddende sandfarvet sæt tøj.

På et tidspunkt havde Justin Bieber trukket en sort sweatshirt med et motiv af et jordbær over sin bamse-pyjamas, mens han gik med Hailey på gaden i Los Angeles. Det billede kan du se herunder.

Dagen før havde Justin Bieber i øvrigt den samme bamse-pyjamas på, da han på Instagram afslørede sin helt nye tatovering, der viser en flyvende svale. Under svalen står med store bogstaver: 'For altid'.

Til sit opslag takkede Bieber tatovøren Woo og skrev følgende:

'Tak for altid dr. Woo.'

Biebers nye tatovering er blot endnu en i rækken af tatoveringer af dyr, som han har fået tatoveret rundt omkring på sin krop, I forvejen har Bieber både en bjørn, en løve og en ørn tatoveret på kroppen.