Bandlyst af Kardashian-familien: Nu forsvarer hun sig

Der har lydt ramaskrig i den store Kardashian- og Jennerfamilie, efter at basketball-kæmpen Tristan Thompson er blevet afsløret i utroskab med den yngste milliardærsøster Kylie Jenners bedste veninde, Jordan Woods.

- Jeg har aldrig haft intentionen om, at stjæle nogens mand, fortæller en berørt Jordan Woods, der er bandlyst i familien og heller ikke længere har kontakt til bedsteveninden Kylie Jenner.

I et længere interview fortæller Jordan Woods, at hun først fik et kys på vej hjem fra en fest hos Tristan. Herefter fortæller hun, at hun står ved, at hun har begået en fejl, men at de sociale medier har været med til at forværre situationen mellem de forskellige involverede.

Tristan Thompson og Khloé Kardashian har sammen den ti måneder gamle datter True, og parret er gået fra hinanden efter episoden, som ikke er første gang Tristan Thompson har været Khloé Kardashian utro.

Se og hør den grædende realitystjerne forklare sig i klippet over artiklen.

Kim K.s kjole smadrer internettet: - Jeg har glædet mig

Megastjerne sagsøgt for mere end en halv milliard kroner