Barmfager dame retur i reality-show

Selvom hun har fortalt, at hun i hver sæson af reality-serien 'Geordie Shore' ramtes af et nervesammenbrud, og at hun af samme grund forlod forestillingen i 2016 - efter at have været med siden starten i 2011 -- vender 25-årige bryst- og bagdel-svulmende Holly Hagan tilbage de løsslupne begivenheder i den nye sæson.

Den er ved at blive optaget i Australien, og Holly Hagan er ankommet, men øjensynligt ikke for enhver pris.

The Sun skriver, at MTV, der laver programmet, har 'tømt banken' for at få hende med igen.

Her er noget af det, seerne kan se frem til at se.

Holly Hagan er en af få, der har været med fra starten, og hendes farvel i 2016 var en skuffelse for hendes fans.

Men hun forklarede, at hun havde overvejet længe at forlade showet, og det ikke bare var en hurtig ide.

- Folk tror, at det må være noget af det mest fantastiske i verden, men der sker masser af ting, de ikke ser, og mange kan ikke klare det. Jeg fik et sammenbrud i hver serie, et komplet nervesammenbrud.

Kæmper med den den drilske bh. Foto: All Over Press

Foto: All Over Press

Foto: All Over Press

Foto: All Over Press

Præsentabel i byen. Foto: All Over Press

Foto: All Over Press

Holly Hagan blev i afsnit otte af serien kæreste med Kyle Christie, men de brød med hinanden tre afsnit senere. De blev så genforenet under optagelser i Grækenland, men sagde endelig farvel til hinanden i marts måned sidste år.

I dag er hun kæreste med fodboldspilleren Jacob Blyth.