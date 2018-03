Barnebruden står frem: Jeg blev voldtaget

Courtney Stodden blev kendt verden over, da hun som blot 16-årig giftede sig med den 34 år ældre skuespiller Doug Hutchison. Senere gjorde hun sig som realitystjerne, og nu har hun meldt sig ind i Metoo-bevægelsen med sin egen personlige fortælling.

Da hun for fire år siden var separeret fra Doug Hutchison, blev hun nemlig voldtaget ikke bare én, men to gange af en anden mand. Det fortalte Courtney Stodden, da hun gæstede The Tomorrow Show with Keven Undergaro.

- Da det skete første gang, sagde jeg ikke noget (til Doug, red.). Det skete, da vi var separeret første gang. Faktisk skete det for mig to gange, imens vi var separeret. Jeg var kun 19 år den første gang, og jeg vidste ikke, det, der skete, var forkert. Det er det sindssyge, siger Courtney Stodden i programmet.

Courtney Stodden med Doug Hutchison, som hun understreger ikke stod bag overgrebet. Foto: All Over Press

- Jeg havde det sådan, at: 'det er åbenbart sådan sex er'. Du ved, jeg havde kun haft sex med én mand, inden det, og det var Doug, som var så blid – uden at gå i detaljer. Jeg tænkte, at det måske bare var en hård måde at gå på date på. Jeg indså ikke, at det var et seksuelt overgreb, før jeg hørte de her kvinder, som stod frem.

Foto: All Over Press

Var det magtanvendelse eller var det sex, spørger værten og får et klart svar.

- Begge dele.

Hun overvejer nu, om hun skal politianmelde overgrebet.

Den i dag 23-årige Courtney Stodden anmodede om skilsmisse fra sin noget ældre mand i sidste uge.