Barnestjerne skal skilles efter 19 år

Den amerikanske skuespiller Michael Fishman, der især er kendt for sin rolle som Roseanne Barr's tv-søn i serien af samme navn, skal skilles fra sin kone Jennifer Briner, som han har været gift med i mere end 19 år.

Det bekræfter han over for det amerikanske medie TMZ.

Ifølge den 37-årige skuespiller er han og Jennifer Briner enige om skilsmissen, og de har i fælleskab indgivet skilsmissebegæringen. Han ønsker dog ikke at komme nærmere ind på årsagen til bruddet.

Parret blev gift i 1999, og sammen har de to børn.

Michael Fishman blev kendt for sin rolle i 'Roseanne'. Foto: United Archives

Skrevet ud af serien

Michael Fishman spillede som barn D.J Conner i den populære tv-serie 'Roseanne' fra 1988-97.

I juni i år annoncerede ABC, at der ville komme et reunion-show under navnet 'The Conners' med det originale cast - herunder også Fishman. Den eneste af de oprindelige karakterer, der ikke deltager i den nye serie, er hovedrollen Roseanne Barr.

Michael Fishman som D.J. Conner. Foto: Carsey-Werner Co/Courtesy Eve

Hun blev skrevet ud af serien tidligere på året, efter hun skrev et racistisk tweet, hvor hun sammenlignede den tidligere præsident Barack Obamas rådgiver Valerie Jarrett med en baby fra et ægteskab mellem Det Muslimske Broderskab og filmserien 'Abernes Planet'.

Roseanne Barr fortrød og undskyldte sit tweet umiddelbart efter episoden, men det gjorde ingen forskel for producenten ABC, der fastholdt, at hun ikke længere kunne være en del af 'The Conners'.

- Roseannes erklæring på Twitter er afskyelig, modbydelig og ikke i tråd med vores værdier, svarede ABC ifølge BBC.

Fishman har tidligere over for TMZ kaldt det 'bittersødt', at 'The Conners' skal fortsætte uden Roseanne Barr på rollelisten.

Michael Fishman sammen med Lecy Goranson og Sara Gilbert. Foto: Carsey-Werner Company

Ud over sin rolle i 'Roseanne' har Fishman blandt andet også haft roller i 'Walker', 'Texas Ranger' og 'Seinfeld'.

