Baywatch-stjerne: Sådan ser hun ud i dag

Hendes fans mener, at hun ikke ser en dag ældre ud, end da hun medvirkede i den populære tv-serie for 24 år siden - se billedet her

Flere af stjernerne fra den populære 90'er-serie 'Baywatch' har efterfølgende klaret sig godt og skabt en stor karriere, heriblandt den 68-årige David Hasselhoff og den 53-årige Pamela Anderson, der fik sit store gennembrud som den sexede kvindelige livredder, der altid var iklædt en stram rød badedragt.

Den i dag 52-årige Donna D'Errico var også en af de smukke livreddere i rød badedragt. Men hun har dog ikke på samme måde som Pamela Anderson efterfølgende haft en storslået karriere, selv om hun ind imellem har haft roller i tv-serier og film.

Til gengæld kan Donna D'Errico, der spillede rollen som Donna Marco i 'Baywatch', prale af, at hun i dag næsten ligner sig selv, som hun så ud for 24 år siden.

Det beviser den 52-årige Donna D'Errico på et frisk billede på Instagram, som hun lagde ud for ganske nylig.

Til billedet skriver Donna:

'Vejen til lykke er: Hold dit hjerte frit for had og dine tanker væk fra bekymringer. Lev simpelt og giv meget til andre. Fyld dit liv med kærlighed. I må alle have en skøn dag'.

Billedet har fået 7475 likes. Og flere af Donnas 272.000 følgere roser den 52-årige skuespiller for hendes skønhed og utrolige ungdommelighed.

En fan skriver: 'Jeg ser stjernestatus i dig. Du bliver smukkere og smukkere for hver dag, der går'.

Donna D'Errico for 24 år siden i rød badedragt. Donna i sort kjole sidste år. Hun holder sig virkelig godt. Foto: Shutterstock

12. september sidste år lagde Donna D'Errico også et billede ud på Instagram i anledning af 30 års jubilæet for tv-serien 'Baywatch'. Her var Donna iklædt sin originale røde badedragt fra tv-serien.

Donna sprang ind i serien i 1996. Året før havde hun poseret i selveste Playboy. Hun var månedens såkaldte Playmate i september 1995.

52-årige Donna D'Errico lever i dag et mere tilbagetrukket liv. Privat var hun gift med rockmusikeren Nikki Sixx fra bandet Mötley Crue fra 1996 til 2007. Parret fik sammen datteren Frankie-Jean, der i dag er 19 år gammel.