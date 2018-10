Beatles-troldmand død

'I Want to Hold Your Hand', 'She Loves You' og 'Love Me Do' har flere ting til fælles.

En af de altoverskyggende ting, de har til fælles, er, at sangene alle sammen har haft musik-magikeren Geoff Emerick gyldne fingerstrøg henover sig.

Men nu er Geoff Emerick gået bort i en alder af 72 år.

Det oplyser hans agent, David Maida, til Rolling Stone Magazine, samtidig med at hans manager, William Zabaleta, har uploadet en video til YouTube, hvor han fortæller om det triste dødsfald.

- Da jeg snakkede i telefon med ham, fik han nogle komplikationer og tabte telefonen. Jeg ringede 911, men da de kom frem til, var det allerede for sent, fortæller William Zabaleta i videoen og fortsætter:

- Geoff led af hjerteproblemer i lang tid og havde en pacemaker, siger Zabalata, der beskriver Emerick som en legende, en bedste ven og som en mentor.

En af de helt store

Emerick startede sit samarbejde med den britiske musik-mastodont tilbage i september 1962, da han var blot 16 år. Her arbejdede han på EMI Studios, der senere skiftede navn til det ikoniske Abbey Road Studios.

I 1966 bad bandet specifikt Emerick om at være deres lydtekniker, hvorefter han var med til at forme lyden på de legendariske album 'Sgt. Pepper' og 'Abbey Road'.

Men da 'The White Album' skulle produceres i 1968, måtte Geoff Emerick trække sig fra studiet. Ifølge Rolling Stone Magazine trak han sig, da han ikke kun holde de spændinger, der herskede mellem bandets medlemmer, ud.

Da bandet brød i 1970, fortsatte Emerick med at arbejde sammen med sanger og bassist Paul McCartney.

Geoff Emerick blev født 5. december i 1945 og har gennem sin karriere vundet fire Grammy Awards for sit lydtekniske arbejde.

