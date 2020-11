Bekræfter: Forærede venner en million dollars i kontanter

Hvis nogen gik og tvivlede på, at George Clooney er en holden mand, gør den 59-årige Hollywood-stjerne nu spekulationerne til skamme.

Det sker i et interview med magasinet GQ, hvor han bekræfter det rygte, der har verseret, siden hans ven Rande Gerber i 2017 fortalte, at George Clooney havde foræret 14 af sine tætteste venner en million dollars hver. Det svarer til omtrent 88 millioner danske kroner i alt.

Han fortæller, at det var i år 2013, hvor han var aktuel i filmen 'Gravity'. Filmskaberne havde besluttet, at de i stedet for at betale skuespillerne løn ville give dem procenter fra filmens overskud, og det viste sig at være en ganske god forretning.

På det tidspunkt havde Clooney først lige mødt sin nuværende kone, Amal Alamuddin, og han havde ikke forestillet sig, at han en dag skulle få sig en familie. Derfor besluttede han at betale vennerne tilbage for alle de tjenester, de havde gjort ham gennem årene.

George Clooney og Amal Alamuddin blev gift i 2014 og har sammen to børn. Foto. Joel Ryan / Ritzau Scanpix

- Og jeg tænke, jeg har mine venner, som over en periode på 35 år har hjulpet mig på forskellige måder. Jeg har sovet på deres sofaer, da jeg var flad. De lånte mig penge, når jeg ingen havde. De har hjulpet mig, når jeg havde brug for hjælp over årene. Og jeg har hjulpet dem. vi er alle sammen gode venner. Og jeg tænkte, du ved, uden dem havde jeg intet af dette, siger han og tilføjer:

- Vi er alle sammen tætte, og jeg tænkte, at hvis jeg bliver ramt af en bus, så er de alle sammen i testamentet. Så hvorfor fanden venter jeg på at blive ramt af en bus?

Første nogensinde

14 millioner i kontanter

Clooney fortæller, at da han havde truffet beslutningen, var udfordringen at skaffe de 14 millioner dollars i kontanter. Han havde hørt om et sted i Los Angeles, hvor det kunne lade sig gøre, og han kørte derhen i en smadret varevogn med påskriften 'blomsterhandler'.

Den fyldte han så med 14 sportstasker, hvori der i hver lå en million dollars i kontanter. Kun hans assistent og et par sikkerhedsvagter vidste, hvad han havde gang i, og vagterne var 'ved at skide i bukserne', fortæller han.

Næste dag kom vennerne over.

- Så tog jeg et kort frem og pegede på alle de steder rundt om i verden og alle de ting, jeg har set på grund af dem. Og så sagde jeg: 'Hvordan giver betaler man folk tilbage på det? Nå ja: Hvad med en million dollars?'. Og det sjove ved det var, at det var den 27. september. Et år efter den 27. september var ved et tilfælde den dag, jeg blev gift, siger han.

Ifølge GQ har Clooney dog endnu flere penge i dag grundet salget af Casamigos, den Tequila-virksomhed han startede med vennen Rande Gerber og en anden ven. Det indbragte ifølge mediet 1 milliard dollars.