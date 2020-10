Bekræfter: Jeg havde corona

'Keeping Up with the Kardashians'-stjernen Khloe Kardashian bekræfter nu, at hun har været smittet med coronavirus.

Det sker i en video-teaser for realityserien om den kendte familie, som blev offentliggjort onsdag, skriver flere medier, herunder Independent.

Ubehagelige symptomer

- Jeg har lige fundet ud af, at jeg har corona, siger Khloe Kardashian i teaseren, som blev filmet for en måned siden.

- Jeg har opholdt mig på mit værelse. Det skal nok blive godt igen, men det var virkelig slemt i nogle dage, fortsætter hun.

Khloe Kardashian fortæller, at hun oplevede en række symptomer, mens hun var syg, herunder hoste, opkast, hovedpine, hede- og fryseture og rystelser.

Stjernens søster, Kim Kardashian West, har netop været i heftig modvind på sociale medier, fordi hun trods coronapandemien inviterede sin 'nærmeste indercirkel' til en privat ø, hvor de sammen fejrede hendes 40-års fødselsdag.

'Er pandemien gået væk?! Oh my God, gid nogen havde fortalt mig, at vi kunne begynde at holde kæmpe fester,' skriver en bruger eksempelvis.

'Jeg elsker, at eliten ikke behøver at holde afstand eller bære masker. Hyklerisk,' skriver en anden.