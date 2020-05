Bekræfter massive rygter: Jeg er så taknemmelig

De seneste uger har rygterne i stor stil svirret om, at den 33-årige 'Glee'-stjerne Lea Michele er gravid og venter sit første barn sammen med sin mand, Zandy Reich.

Nu kommenterer hun for første gang rygterne og bekræfter på sin Instagram-profil, at hun er gravid, ved at vise et billede af sig selv og den voksende babybule.

'Så taknemmelig,' skriver hun til billedet, som i skrivende stund har fået over 1,5 millioner likes, og hvor det samtidig vælter ind med lykønskninger fra nær og fjern.

Skuespiller Naya Rivera, der ligeledes medvirkede i 'Glee', er en af de mange, der ønsker Lea Michele tillykke med den kommende familieforøgelse.

'Jeg elsker det her. Du kommer til at blive en god mor,' skriver hun i en kommentar til billedet.

Lea Michele er især kendt for sin rolle som Rachel i 'Glee'. Foto: Ron Adar/SOPA Images/Shutterstock

Lider af sygdom

Lea Michele har tidligere fortalt åbent om, at hun lider af hormonsygdommen PCOS, som bevirker, at der dannes mange små cyster på æggestokkene. Sygdommen gør, at man kan have sværere ved at blive gravid.

Skuespilleren har dog valgt ikke at blive medicineret for sygdommen, men i stedet at kæmpe imod den ved at leve sundt og motionere.

- Alt, folk ville, var at give mig medicin. Jeg har ikke et problem med, at folk har behov for eller ønsker at tage medicin, men i mit tilfælde føltes det ikke rigtigt. Jeg følte, at medicin ikke skulle være den endelige kur for mig, sagde hun dengang.



Lea Michele er især kendt for sin rolle som Rachel i musicalserien 'Glee'.

I 2017 mødte hun Zandy Reich, som ejer tøjfirmaet AYR. I 2018 blev de to forlovet, og samme år blev de gift i Napa, Californien. Inden da havde hun dannet par med 'Glee'-kollegaen Cory Monteith, som på tragisk vis døde af en overdosis i juli 2013.